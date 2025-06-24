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Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Владимир Путин подписал Федеральный закон № 156-ФЗ от 24.06.2025 «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ожидается, что в дополнение к функциям обмена данными сервис обеспечит доступ к государственным и муниципальным услугам. Также на платформе разместятся образовательные сервисы.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Компанию, ответственную за разработку, запуск и поддержку национального мессенджера в ближайшее время определит правительство. В качестве обязательных условий запуска национального сервиса в законопроекте указаны его отечественная разработка и включение в реестр российского ПО. Потенциальный подрядчик также должен располагать аудиторией с посещаемостью не менее 500 тыс. пользователей в сутки.

Сервис должен обеспечить создание доверенной и безопасной среды для общения россиян, его можно будет использовать для удостоверения личности вместо бумажных документов. В дальнейшем, после подключения сервиса к системе «Госключ», появится возможность использовать усиленную цифровую подпись.

По сообщению Минцифры, национальный сервис будет развиваться на базе мессенджера Max, разработанного компанией VK. Бета-версия Max была запущена в конце марта 2025 года. Министр цифрового развития России Максут Шадаев пообещал представить национальный мессенджер этим летом. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

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Теги: закон, россия, национальный сервис, мессенджер, президент
закон, россия, национальный сервис, мессенджер, президент
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