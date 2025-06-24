Tecno выпустила бюджетный смартфон Spark Go 2 с современным дизайном за $80

Компания Tecno выпустила смартфон начального уровня Spark Go 2. Новинка является преемником прошлогодней модели Spark Go 1 и сохранила большинство технических характеристик оригинала, но при этом получила обновлённый дизайн, в котором можно заметить сходство с актуальными iPhone и Galaxy.

Модель Spark Go 2 получила улучшенную защиту от воды и пыли по стандарту IP64. Для сравнения, оригинальная модель Spark Go имела защиту IP54. Кроме того, Tecno оснастила новинку поддержкой некоторых новых ИИ-функций. Например, смартфон получил цифрового ассистента Ella AI, правда, поддерживающего только хинди.

Spark Go 2 оснащён 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600 × 720 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство оборудовано 8-мегапиксельной фронтальной камерой, а также одним 13-мегапиксельным основным модулем на задней панели, несмотря на наличие двух вырезов под камеры.

В основе устройства лежит процессор Unisoc T7250 (два ядра Cortex-A76 с частотой 1,8 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 1,6 ГГц; графика — Mali-G57 MP1). Смартфон предлагает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Объём оперативной памяти можно виртуально расширить до 8 ГБ, а постоянную память — за счёт поддержки карт microSD.

Spark Go 2 работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой Tecno HiOS 15. Устройство получило аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Также смартфон оснащён стереодинамиками с поддержкой DTS, 3,5-мм аудиоразъёмом и ИК-портом. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку питания.

Tecno Spark Go 2 доступен в цветах Ink Black (чёрный), Titanium Grey (серый), Veil White (белый) и Turquoise Green (зелёный). Цена устройства составляет около $80. Продажи в Индии начнутся 1 июля.