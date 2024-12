Обзор TECNO SPARK Go 1: бюджетный смартфон с парой сюрпризов

TECNO уже не та компания, которая фокусируется исключительно на бюджетных смартфонах, – набрав обороты и репутацию, она постепенно смещает основные продажи в средний сегмент. Но совсем бюджетные модели – до 10 000 рублей – все еще остаются в ее ассортименте – именно такова и TECNO SPARK Go 1.

Несмотря на цифру «один» в названии, это второй смартфон в серии, первый SPARK Go был представлен в прошлом году. Эта подсерия – преемник линейки TECNO POP. Она все еще присутствует на некоторых рынках, да и сам SPARK GO 1 можно встретить кое-где под именем TECNO POP 9 4G (в том числе это имя отображается в софте, сообщающем информацию о начинке устройства). Но оставим игры с неймингом в стороне – пора сказать о самом аппарате. Тут все достаточно просто на первый взгляд: крупный экран с HD-разрешением, платформа Unisoc T615 (свежая, но не самая мощная), ОС Android 14 Go, тыльная камера на 13 мегапикселей. Но при этом есть стереодинамики, экран поддерживает частоту обновления до 120 Гц, а корпус защищен от влаги по стандарту IP54. Да еще и версия со спинкой из искусственной кожи существует! Неужели мы получили что-то интересное в бюджетном сегменте?

TECNO SPARK Go 1 TECNO SPARK 30C Infinix HOT 40i Xiaomi Redmi 13C realme C53 Дисплей 6,67 дюйма, IPS, 1600 × 720 точек, 262 ppi; 120 Гц 6,6 дюйма, IPS, 1612 × 720 точек, 267 ppi; 90 Гц 6,56 дюйма, IPS, 1612 × 720 точек, 269 ppi; 90 Гц 6,74 дюйма, IPS, 1600 × 720 точек, 260 ppi; 90 Гц 6,74 дюйма, IPS, 1600 × 720 точек, 260 ppi; 90 Гц Защитное стекло Нет информации Panda Glass Нет информации Corning Gorilla Glass (неизвестной версии) Нет информации Процессор Unisoc T615: восемь ядер (2 × Cortex-A75, частота 1,8 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 1,6 ГГц) Mediatek Helio G81: восемь ядер (2 × Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 1,7 ГГц) Unisoc Tiger T606: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A75, частота 1,6 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 1,6 ГГц) Mediatek Helio G85: восемь ядер (2 × Cortex-A75, частота 2,0 ГГц + 6 × Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) Unisoc Tiger T612: восемь ядер (2 × ARM Cortex-A75, частота 1,8 ГГц и 6 × ARM Cortex-A55, частота 1,8 ГГц) Графический контроллер ARM Mali-G57 MP1 ARM Mali-G52 MC2 ARM Mali-G57 MP1 ARM Mali-G52 MC2 ARM Mali-G57 MC2 Оперативная память 3/4 Гбайт 4/6/8 Гбайт 4/8 Гбайт 4/6/8 Гбайт 6 Гбайт Флеш-память 64/128 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128/256 Гбайт 128 Гбайт Разъемы USB Type-C, мини-джек 3,5 мм USB Type-C, мини-джек 3,5 мм USB Type-C, мини-джек 3,5 мм USB Type-C, 3,5 мм USB Type-C, мини-джек 3,5 мм Слот для карты памяти Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) Есть (отдельный слот для microSD) SIM-карты 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM 2 × nano-SIM Сотовая связь 2G GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 900/2100 МГц HSDPA 900/2100 МГц HSDPA 850/900/1700/1900/2100 МГц HSDPA 850/900/2100 МГц HSDPA 850/900/1900/2100 МГц Сотовая связь 4G LTE, нет информации LTE: диапазоны 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE: диапазоны 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 28, 38, 40, 41 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.0 5.0 5.0 5.3 5.0 NFC Нет Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Есть, на боковой клавише Основная камера Двойной модуль: 13 Мп, ƒ/1,8 + вспомогательный модуль, фазовый автофокус, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 48 Мп, ƒ/1,8 + два вспомогательных модуля, фазовый автофокус, кольцевая светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 0,08 Мп (вспомогательный модуль), фазовый автофокус, четверная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 2 Мп, ƒ/2,4 + 0,08 Мп (стандартный угол обзора + макро + вспомогательный модуль), фазовый автофокус на главной камере, одинарная светодиодная вспышка Двойной модуль: 50 + 0,08 Мп, ƒ/1,8, фазовый автофокус c главной камерой, одинарная светодиодная вспышка Фронтальная камера 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, со вспышкой 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, со вспышкой 32 Мп, ƒ/2,2, без автофокуса, вспышка 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, со вспышкой 8 Мп, ƒ/2,0, без автофокуса, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 15 Вт (в комплекте — зарядка на 10 Вт) Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 18 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 18 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 18 Вт Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В);

зарядка мощностью до 33 Вт Размер 165,6 × 77 × 8,4/8,6 мм 165,7 × 77,1 × 7,8 мм 163,6 × 75,6 × 8,3 мм 168 × 78 × 8,1 мм 167,3 × 76,7 × 7,5 мм Масса 187 граммов 192 грамма 190 граммов 192 грамма 182 грамма Защита от воды и пыли IP54 IP54 Нет Нет Нет Операционная система Android 14 Go, оболочка HiOS 14.0 Android 14, оболочка HiOS 14.5 Android 13, оболочка XOS 13 Android 13, оболочка MIUI 14 Android 12, оболочка realme UI T Edition Актуальная цена От 6 999 рублей От 9 999 рублей От 8 999 рублей От 10 990 рублей От 11 999 рублей

Внешне TECNO SPARK Go 1 выглядит на удивление свежо для предельно бюджетного смартфона, хотя и без каких-то типичных для бренда изысков.

Лицевая панель плоская, но экран слегка приподнят над остальным корпусом, а его кромки чуть скруглены, чтобы держать в руке крупное устройство было проще. Фронтальная камера – в индивидуальном отверстии, «вырезы» уходят уже даже из ультрабюджетного сегмента. Рамки вокруг экрана относительно небольшие, но есть заметный «подбородок», да и сверху рамка намного толще, чем по бокам.

Габариты солидные, но не запредельные: толщина 8,4 или 8,6 мм, в зависимости от исполнения, вес – 187 граммов. Все – вполне среднее по классу. Дисплей диагональю 6,67 дюйма – тоже более-менее стандарт для смартфона этого уровня (бывают больше или меньше, но все вокруг этой цифры). Корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54 – то есть полностью погружать под воду смартфон не стоит, но при дожде ему не должен быть нанесен урон.

Спинка в нашем случае выполнена из пластика – матового и приятного на ощупь, вполне успешно имитирующего стекло. Но также, как я уже отмечал выше, существует вариация SPARK Go 1 со спинкой из искусственной кожи – она мятно-зеленого цвета, тогда как «пластиковые» Go 1 – черные (как в нашем случае) или белые.

Блок камер – единственная, как правило, отличительная черта современного смартфона – выглядит симпатично: с глянцевым пластиком, в цвет корпуса, с крупными «конфорками» камер. Причем обошлось без декоративных заглушек – тут две камеры, и мы видим как раз два объектива. Выступает над корпусом блок, к слову, совсем не сильно – да, тут и оптика не слишком светосильная, и сенсор некрупный, нечему тут занимать много места, но все равно приятно.

Функциональные элементы стандартные: на левой грани слот для карточек, на правой – аппаратные клавиши, есть мини-джек и решетка вывода разговорного динамика на верхнюю грань (когда он используется в стереопаре). Также заявлен ИК-порт, он спрятан в блоке камер.

В комплекте со смартфоном поставляется и чехол из прозрачного силикона.

TECNO SPARK Go 1, в силу и статуса, и природной мощи (незначительной, прямо скажем), получил облегченную версию операционной системы – Android 14 Go. Она занимает меньше места в памяти (теоретически), получила специальные Go-версии базовых приложений, но в целом не отличается по пользовательскому опыту от полноценного «андроида» (не копаясь в деталях, отличия найти и вовсе не получится). Здесь она работает с упрощенной же версией оболочки – HiOS 14.0 (тогда как смартфоны TECNO на «полноценном роботе» уже работают на HiOS 14.5 или и вовсе HiOS 15.

Интерфейс оболочки HiOS 14.0

Тут отличия уже найти легче. Меньше предустановленного софта (очень логично, с учетом того, что SPARK Go 1 получил от 64 Гбайт памяти), меньше возможностей настройки интерфейса, отсутствует буфер Smarthub. Зато на месте, к примеру, «островок» в районе фронтальной камеры с краткими уведомлениями, а общие схемы навигации (с теми же двумя смахиваемыми от верхней грани панелями) не отличаются. В памяти система занимает 14,8 Гбайт – меньше, чем обычная HiOS 14.5, но все равно немало. Обещают до двух лет обновления ОС – то есть вплоть до Android 16.

Сканер отпечатков вмонтирован в боковую клавишу – она почти не выступает над корпусом (а при пользовании смартфоном в чехле не прикрывается им) и легко находится на ощупь. Сенсор емкостный, чувствительный, при этом в кармане я ни разу не разблокировал смартфон случайно. Но малая площадь покрытия неизбежно приводит к серьезному проценту брака при попытке распознавания отпечатков. Виброотклик отсутствует вовсе – как при неудачном, так и при удачном срабатывании сканера. Имеется дополнительная система идентификации лица при помощи фронтальной камеры – она менее надежна, но зато работает стабильнее.

⇡#Дисплей и звук

TECNO SPARK Go 1 получил тот же дисплей, что и TECNO SPARK 30C. Это ЖК-панель с IPS-матрицей диагональю 6,67 дюйма и разрешением 1600 × 720 точек. Плотность пикселей — 263 ppi. Формат – 20:9. Как можно понять просто по цифрами разрешения и плотности пикселей, картинка здесь не зернистая, нет, но и не идеально четкая, есть легкая пикселизация на тонких линиях и шрифтах.

При этом экран работает с повышенной частотой обновления – причем сразу на 120 герцах, скроллинг плавный, несмотря на небыструю в целом работу. В играх повышенная частота не поддерживается, это ожидаемо.

Максимальная измеренная яркость дисплея TECNO SPARK Go 1 (замер при искусственном свете ламп накаливания) составила 493 кд/м2. Любопытно, что это заметно выше, чем у SPARK 30C, где именно недостаточная яркость дисплея была ахиллесовой пятой смартфона. Здесь тоже есть большое пространство для прогресса, но на солнце смартфоном пользоваться уже приятнее. Контрастность составляет 1459:1.

Настройки дисплея: яркость (с поддержкой автоматической регулировки); регулировка частоты обновления; режим «защиты зрения» с теплыми цветами, который уместно включать перед сном; темная тема, выполняющая исключительно декоративную функцию; размер шрифтов. Никаких настроек цветопередачи нет – даже цветовую температуру не отрегулировать.

Цветовой охват дисплея TECNO SPARK Go 1 примерно соответствует стандарту sRGB по площади, но cо смещением. Гамма по оттенкам серого в норме – 2,18, кривые при этом сильно разбросаны, ведут себя не совсем корректно. Цветовая температура сильно повышена – график в диапазоне от 8 500 до 9 000 К при эталоне 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составляет 7,59. Цвета намного холоднее должного, дисплей настроен посредственно.

В TECNO SPARK Go 1 присутствует аналоговый аудиоразъем (мини-джек диаметром 3,5 мм) со стандартным звуковым трактом и Bluetooth 5.0 без поддержки aptX и aptX HD, но с поддержкой LDAC. Динамики стереофонические, используется пара «разговорный + выделенный», но, как я уже отмечал, это почти нонсенс для ультрабюджетного смартфона.

Аппаратная платформа на TECNO SPARK Go 1 – Unisoc Tiger T615. Да, это бюджетное решение, зато совсем свежее – чипсет представлен в июле этого года, и вот он уже в актуальном смартфоне (хотя бюджетные модели, как мы знаем, часто «донашивают» за старшими платформы двух-трех-, а то и пятилетней давности).

Unisoc T615 состоит из восьми вычислительных ядер: двух ARM Cortex-A75 с тактовой частотой 1,8 ГГц + шести ARM Cortex-A55 частотой 1,6 ГГц. За графику отвечает ARM Mali-G57 MP1 c тактовой частотой 850 МГц. Набор инструкций – ARMv8.2-A. Технологический процесс — 12 нм (TSMC). Из плюсов отмечаем довольно быстрый модем (LTE Cat.7), работу с камерами высокого разрешения (здесь – не используется) и поддержку «быстрых» экранов (этот козырь как раз разыгрывается).

При всей неприятной репутации «юнисоки» не так плохи в своем роде – это подтверждается и результатами тестов, где SPARK Go 1 нормально смотрится наравне с чуть более дорогими смартфонами (два из нашей подборки – тоже на Unisoc, но не таких свежих, еще два – на младших MediaTek). Система работает достаточно быстро, легкие подтормаживания случаются, но они не сильно портят впечатление от работы с устройством. На самом деле сочетание этой платформы и Android Go смотрится прямо здорово: в базовых задачах SPARK Go 1 не ощущается ультрабюджетным гаджетом – в целом он работает даже шустрее, чем SPARK 30C с более «тяжелой» системой. Геймерские амбиции тут, безусловно, нужно держать чуть поодаль, но основные игры запустятся и будут работать на приемлемой частоте при пониженных графических настройках.

Результаты синтетических тестов TECNO SPARK Go 1

С троттлингом проблем нет. Ресурсные тесты из пакета 3DMark не выявляют значимого понижения тактовой частоты (максимум – на 5%), корпус нагревается минимально.

TECNO SPARK Go 1 предлагается в российской рознице с 3 либо 4 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR4X и флеш-накопителем емкостью 64 или 128 стандарта eMMC 5.1. Причем оперативную память можно увеличить путем резервирования 3 либо 4 Гбайт на накопителе (в зависимости от объема оперативки). Можно и расширить память при помощи карточки MicroSD, причем слот отдельный – жертвовать второй симкой не нужно. На тесте у нас побывала простейшая версия TECNO SPARK Go 1 (для максимального погружения, так сказать) – 3+64 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

Как я уже говорил, LTE-модем здесь есть (на 5G в этом классе нет смысла рассчитывать), причем достаточно быстрый. По диапазонам информацию выяснить не получилось, но сеть ловит смартфон достаточно стабильно.

Остальные беспроводные модули: двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, спутниковая навигация с поддержкой основных систем (GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo) и ИК-порт. NFC отсутствует, но с уходом основных систем бесконтактных платежей его недостача не выглядит критичной.

TECNO SPARK Go 1 оснащен двойной камерой, но непосредственно за съемку отвечает только одна – в паре с ней работает вспомогательный модуль, чьи функции не совсем понятны.

Достоверно выяснить, какой именно сенсор применяется в единственной ответственной за съемку тыльной камере SPARK Go 1, не удалось. Понятны только его ключевые характеристики: 13 мегапикселей, габариты – 1/3,0", размер отдельного пикселя – 1,12 мкм. Он работает в связке с объективом светосилой f/1,8, с фазовым автофокусом и без оптического стабилизатора. Эквивалентное фокусное расстояние – примерно 27 мм.

Несмотря на то, что тут стоит обычная «байеровская» матрица, а не датчик с повышенным числом мегапикселей, от опции дополнительного фокусного расстояния, предлагаемого в приложении камеры по умолчанию, производитель отказываться не стал. И да, конечно, это обычный программный зум (кроп от базового разрешения с апскейлингом). Как следствие, ожидать высокого качества картинки от этого режима не стоит – но, как ни удивительно, при нормальном освещении его можно назвать относительно рабочим. Да, детализации не хватает, при подробном разглядывании видно, что изображение сильно пережатое, но при этом снимать в нем вполне можно. Ночью, конечно, ситуация заметно ухудшается – элементарно резкий кадр получить затруднительно, к тому же сильно сбоит автофокус – процент брака очень высокий.

При стандартном фокусном расстоянии качество изображения выше – ночью как минимум картинка более-менее стабильно резкая. Но изображению не хватает динамического диапазона и резкости (точнее, на первый взгляд, детализация высокая, но за счет контурной резкости, поднятой программно). Зато неплохая цветопередача. В общем-то, ожидаемый уровень для бюджетного аппарата.

Ночью камера TECNO SPARK Go 1 не блещет, но ситуацию можно чуть улучшить, включив специальный ночной режим (здесь – режим Super Night), в котором смартфон делает серию снимков, на что ему требуется примерно полторы секунды, и затем еще примерно столько же времени обрабатывает результат. Картинка становится ярче, с более четко прописанными освещенными объектами (без пересветов), но, как можете видеть на примерах выше, кардинально ситуацию он не меняет.

TECNO SPARK Go 1. Фильтры

В камере имеются фильтры, по-разному тонирующие изображение независимо от условий освещения. В галерее выше – примеры их работы. Отмечу, что одновременно и с фильтрами, и с HDR-обработкой делать снимки смартфон не умеет, фильтры означают более узкий динамический диапазон автоматом.

Как обычно у TECNO, в смартфоне есть и возможность снимать с использованием настраиваемой ретуши и с искусственным боке, но только отдельно друг от друга. И это, как и раньше, два отдельных режима съемки («Красота» и «Портрет»). Доступно только одно фокусное расстояние. Отмечу, что для бюджетного смартфона размывает фон SPARK Go 1 очень неплохо, причем не только на крупных планах, но и на расстоянии примерно в два метра от объекта съемки. Фокусируется четко на модели, по краям размытие грубоватое, но не скажу, что это брак; в целом с браком, характерным, например, для SPARK 30C, я здесь не сталкивался. В целом – достаточно неплохой уровень. Но отсутствие возможности объединить ретушь и искусственное боке всегда будет расстраивать.

Приложение камеры стандартное для HiOS — горизонтальная карусель режимов, дополнительные вызываются вытягиванием подменю от нижней кромки. Но набор инструментов для съемки небольшой, тут сказывается начальный статус модели. Впрочем, даже тут нашлось место режиму с ручными настройками и возможности автоматической склейки панорамы.

TECNO SPARK Go 1. Галерея

Видеосъемка доступна с максимальным разрешением Full HD с частотой до 30 кадров в секунду. Есть возможность активировать двукратный программный зум одним касанием соответствующего значка. Вроде бы имеется цифровая стабилизация, но она совершенно неэффективна. Из опций есть только возможность снимать видео с ретушью в HD-разрешении (1280 × 720). Качество видео – совсем невысокое.

Во фронтальной камере используется простенький модуль разрешением 8 мегапикселей с оптикой светосилой f/2,0. Автофокуса нет, зато есть вспышка. Имеется два фокусных расстояния (используется небольшой кроп с минимальным понижением качества картинки), доступны ретушь и размытие заднего плана как две отдельные опции. Картинка в целом шумновата и чуть рассыпается в плане детализации, но в целом делать нестыдные автопортреты на этот модуль можно. Разве что при активации ретуши появляются проблемы с резкостью, изображение словно бы в легком расфокусе, акцент оттянут на задний план.

TECNO SPARK Go 1 получил аккумулятор емкостью 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В). Емкость стандартная, соответствует и автономность – весь день при стандартной нагрузке смартфон работает без особенных проблем. Платформа не очень требовательная, экран с HD-разрешением тоже не то чтобы потребляет слишком много энергии.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, смартфон продержался 11 часов – неплохой результат для устройства с ЖК-экраном.

В комплекте с TECNO SPARK Go 1 идет зарядное устройство мощностью 10 Вт — на полную зарядку смартфона уйдет около двух с половиной часов. Это, по сути, минимальная доступная сегодня скорость зарядки для смартфонов. При этом в теории SPARK Go 1 может работать с зарядниками мощностью до 15 Вт. Какого-то изобилия опций, связанных с зарядкой, нет, а вот энергосбережение можно настраивать.

TECNO SPARK Go 1 – смартфон начального уровня, так что взятки с него гладки. Но это на первый взгляд – на самом деле в этом сегменте весьма бурная конкуренция (см. наши регулярные подборки смартфонов по цене), и на общем однородном фоне хорошо бы выделяться. У Go 1 это вполне успешно получается – пусть не мощью или какой-то особенной камерой (тут более-менее общие места для бюджетных аппаратов), хотя хорошо оптимизированная операционка работает неожиданно гладко для столь простого гаджета. Но привлекают тут другие детали: стереодинамики, корпус с простенькой, но влагозащитой, неожиданно неплохо работающий портретный режим, экран на 120 герц. Да, Go 1 – это все еще вариант детского смартфона или, наоборот, «бабушкофона», но с определенной изюминкой.

Достоинства:

крупный дисплей с поддержкой частоты 120 Гц;

симпатичный дизайн;

брызгозащита IP54;

приемлемое качество съемки на тыльную камеру при дневном свете;

система исполняется достаточно шустро для смартфона начального уровня;

фронтальная камера со вспышкой;

стереодинамики;

выделенный слот для карты памяти.

Недостатки: