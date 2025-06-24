Для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение Lex Imperialis и большой патч 1.4, а в работе ещё более крупное обновление

Как и было обещано, 24 июня студия Owlcat Games выпустила сюжетное дополнение Lex Imperialis к своей партийной ролевой игре Warhammer 40,000: Rogue Trader. Вместе с новым аддоном проект также получил крупный патч.

Релиз Lex Imperialis состоялся на всех целевых платформах Warhammer 40,000: Rogue Trader — PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Премьера сопровождалась новым геймплейным трейлером.

Стоимость Lex Imperialis составляет 599 рублей в Steam и 539 рублей в Epic Games Store. Дополнение входит в сезонный абонемент Warhammer 40,000: Rogue Trader, так что его владельцам полагается бесплатно.

Пользователям Lex Imperialis предстоит распутать опасную паутину правосудия, долга и предательства, раскрыть тёмные секреты дома фон Валанциус, которые изменят судьбу всего Простора Коронус.

Обещают 15 часов захватывающего контента, напряжённый сюжет, новых фамильяров (киберорёл, кибермастиф), ещё одного компаньона (грозный Арбитр с тёмным прошлым Соломон Антар) и фракцию Адептус Арбитес.

Что касается большого обновления, то в версии 1.4 (обещанный ранее крупный патч теперь именуется 1.5 и выйдет позже) разработчики сосредоточились на улучшении и полировке множества аспектов игры:

добавлены щиты и связанные с ними таланты (доступны всем вне зависимости от наличия дополнения);

фракция Адептус Арбитес появится на Райкад Минорисе для всех игроков (вне зависимости от наличия дополнения);

дробовики теперь требуют одно очко действия для выстрела;

исправлено множество ошибок рассинхронизации в кооперативе;

в космических боях отныне можно отключить кинематографическую камеру;

улучшены многие заставочные ролики;

оптимизирована проходимость на многих локациях;

исправлен ряд багов с предметами, навыками и сюжетом;

внесено множество визуальных исправлений (локации, персонажи, объекты, анимации);

скорректирован дубляж;

добавлены новые и улучшены некоторые старые звуки.

Warhammer 40,000: Rogue Trader вышла 7 декабря 2023 года на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Вслед за первым игра получит второй сезонный абонемент на два дополнения («Неисчислимый музеон» и «Процессия Проклятых»).