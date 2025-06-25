Сегодня 25 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости носимая электроника Стараниями Китая мировые поставки носимы...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Стараниями Китая мировые поставки носимых устройств подскочили на 10,5 % в первом квартале

В первом квартале 2025 года мировой рынок носимых устройств показал рост до 45,6 млн поставленных устройств. По данным аналитической компании IDC, поставки умных часов и фитнес-браслетов увеличились на 10,5 % в годовом выражении. Наибольший вклад в рост внесли ключевые рынки: Западная Европа, США и Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Индии). Но рекордные показатели продемонстрировал Китай, где благодаря государственным субсидиям объём поставок достиг 17,6 млн устройств — на 37,6 % больше, чем годом ранее.

Источник изображения: Luca Bravo / Unsplash

Источник изображения: Luca Bravo / Unsplash

Структура рынка осталась прежней: умные часы занимают основную долю — 34,8 млн поставленных устройств (+4,8 % в годовом выражении), тогда как фитнес-браслеты показали более динамичный рост — 10,8 млн единиц (+34 %). В Китае сегмент браслетов и вовсе вырос на 67,9 %, достигнув 6,2 млн штук, а продажи смарт-часов увеличились на 25,3 % — до 11,4 млн.

Показатели мирового рынка наручных устройств в первом квартале 2025 года:

Источник изображения: IDC

Источник изображения: IDC

Лидером глобального рынка стала Huawei, сохранившая также первое место в Китае. Успех компании связан с развитием экосистемы HarmonyOS и интеграцией устройств. Запуск новой модели Band 10 и предстоящий релиз обновлённой линейки Watch укрепили позиции бренда в среднем и премиальном сегментах. Xiaomi, в свою очередь, продемонстрировала самый быстрый рост среди топ-5 производителей благодаря бюджетным продуктам, таким как браслеты и часы Redmi, а также стратегии продвижения более дорогих моделей серии S.

Apple зафиксировала максимальный рост поставок с 2023 года, чему способствовали наращивание запасов ритейлерами в США на фоне возможных тарифов и рост продаж в Китае благодаря субсидиям. Samsung, напротив, столкнулась с небольшим снижением спроса из-за конкуренции с Huawei, Apple и Garmin, которая вернулась в топ-5 мировых производителей за счёт расширения ассортимента, включая более доступные модели Forerunner и обновлённую серию Fenix.

Отдельного внимания заслуживает китайский рынок, ставший одним из самых динамичных: поставки смарт-часов выросли на 52,9 %, достигнув 7,7 млн штук, а фитнес-браслетов — на 67,9 %, до 6,2 млн единиц. По данным IDC, в апреле общий рост категории составил 52,7 %, при этом сегменты смарт-часов и браслетов увеличились на 52,3 % и 53,1 % соответственно. Эксперты связывают этот всплеск с государственной программой субсидий и запуском инициативы «Здоровое управление весом» (Healthy Weight Management Action), направленной на борьбу с ожирением до 2027 года.

Динамика рынка носимых устройств в Китае в первом квартале 2025 года:

Динамика рынка носимых устройств в Китае в первом квартале 2025 года:

По прогнозам аналитиков, в 2025 году китайский рынок носимых устройств для взрослых достигнет 58,5 млн единиц — на 36,9 % больше, чем в 2024 году. Среднегодовой темп роста в последующие пять лет составит 8,5 %. Как отметила Софи Пан (Sophie Pan), директор по исследованиям IDC China, субсидии значительно ускорили внедрение носимых устройств. При этом производители активно расширяют продуктовые линейки, делая акцент на функциях, связанных со здоровьем и фитнесом, а также увеличивают охват различных ценовых категорий, сценариев использования и целевых аудиторий, чтобы соответствовать быстро меняющимся потребительским запросам.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Смарт-очки будущего не обожгут голову: xMEMS разработала для них сверхтонкий кулер без вентиляторов и шума
Garmin выпустила квадратные смарт-часы Venu X1 с большим дисплеем, титановым корпусом и сапфировым стеклом за $799
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic и Watch Ultra 2025 показались на изображениях до анонса
Бизнес США единодушно предупредил Трампа: пошлины на чипы в 25 % обернутся хаосом
Meta✴ выпустила VR-гарнитуру Quest 3S Xbox Edition с особым дизайном и расширенной комплектацией за $400
Xiaomi представила 33-Вт зарядку со встроенным пауэрбанком на 5000 мА·ч дешевле $30
Теги: смарт-часы, часы, умные часы, носимые устройства, idc
смарт-часы, часы, умные часы, носимые устройства, idc
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Блогеры попросили Роскомнадзор не наказывать их за старую рекламу в запрещённых соцсетях
Нейросеть победила квантовую интерференцию и превзошла учёных в анализе данных по бозону Хиггса
Госдума РФ приняла закон об обязательной установке Rustore на iPhone и вообще все смартфоны
Штраф в €500 млн подействовал: Apple изменит политику App Store, но не для всех
Суд обязал OpenAI хранить даже удалённые чаты, но пользователи считают это тотальной слежкой
Бизнес раскритиковал идею введения платного доступа к госсервисам для юрлиц 3 ч.
Объявлена дата выхода Little Nightmares 3 — новый трейлер, 11 минут геймплея и предзаказ с приятным сюрпризом 3 ч.
«Если я говорю, что напишу, то сделаю это, в отличие от Джорджа Мартина»: Анджей Сапковский пообещал фанатам «Ведьмака» новые книги 4 ч.
Российская гиперконвергентная платформа vStack HCP получила крупное обновление 6 ч.
Продажи Rematch от создателей Sifu превысили миллион копий — раскрыта статистика игроков 6 ч.
Для Warhammer 40,000: Rogue Trader вышло сюжетное дополнение Lex Imperialis и большой патч 1.4, а в работе ещё более крупное обновление 7 ч.
Anthropic выиграла суд у издателей: обучать ИИ на купленных книгах законно, на пиратских — нет 7 ч.
Xbox скоро настигнет новая волна массовых увольнений — Microsoft проводит реорганизацию 8 ч.
Путин подписал закон о создании национального мессенджера 8 ч.
Новый геймплейный трейлер раскрыл дату выхода перезапуска Painkiller — в российском Steam открыт предзаказ 9 ч.
Intel запустила обещанную волну увольнений — первыми под сокращение попали инженеры в Калифорнии 47 мин.
Gigabyte представила три версии GeForce RTX 5050, включая низкопрофильную — все с разгоном 53 мин.
Стараниями Китая мировые поставки носимых устройств подскочили на 10,5 % в первом квартале 57 мин.
Новая статья: Разрубить EUV-узел 2 ч.
MSI представила компактную GeForce RTX 5050 Shadow 2X OC с разгоном 3 ч.
Бизнес США единодушно предупредил Трампа: пошлины на чипы в 25 % обернутся хаосом 3 ч.
Смарт-очки будущего не обожгут голову: xMEMS разработала для них сверхтонкий кулер без вентиляторов и шума 5 ч.
Google представила ИИ для роботов, который сможет работать без интернета и завязывать шнурки 6 ч.
Meta выпустила VR-гарнитуру Quest 3S Xbox Edition с особым дизайном и расширенной комплектацией за $400 7 ч.
Tecno выпустила бюджетный смартфон Spark Go 2 с современным дизайном за $80 8 ч.