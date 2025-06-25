Стараниями Китая мировые поставки носимых устройств подскочили на 10,5 % в первом квартале

В первом квартале 2025 года мировой рынок носимых устройств показал рост до 45,6 млн поставленных устройств. По данным аналитической компании IDC, поставки умных часов и фитнес-браслетов увеличились на 10,5 % в годовом выражении. Наибольший вклад в рост внесли ключевые рынки: Западная Европа, США и Азиатско-Тихоокеанский регион (за исключением Индии). Но рекордные показатели продемонстрировал Китай, где благодаря государственным субсидиям объём поставок достиг 17,6 млн устройств — на 37,6 % больше, чем годом ранее.

Структура рынка осталась прежней: умные часы занимают основную долю — 34,8 млн поставленных устройств (+4,8 % в годовом выражении), тогда как фитнес-браслеты показали более динамичный рост — 10,8 млн единиц (+34 %). В Китае сегмент браслетов и вовсе вырос на 67,9 %, достигнув 6,2 млн штук, а продажи смарт-часов увеличились на 25,3 % — до 11,4 млн.

Показатели мирового рынка наручных устройств в первом квартале 2025 года:

Лидером глобального рынка стала Huawei, сохранившая также первое место в Китае. Успех компании связан с развитием экосистемы HarmonyOS и интеграцией устройств. Запуск новой модели Band 10 и предстоящий релиз обновлённой линейки Watch укрепили позиции бренда в среднем и премиальном сегментах. Xiaomi, в свою очередь, продемонстрировала самый быстрый рост среди топ-5 производителей благодаря бюджетным продуктам, таким как браслеты и часы Redmi, а также стратегии продвижения более дорогих моделей серии S.

Apple зафиксировала максимальный рост поставок с 2023 года, чему способствовали наращивание запасов ритейлерами в США на фоне возможных тарифов и рост продаж в Китае благодаря субсидиям. Samsung, напротив, столкнулась с небольшим снижением спроса из-за конкуренции с Huawei, Apple и Garmin, которая вернулась в топ-5 мировых производителей за счёт расширения ассортимента, включая более доступные модели Forerunner и обновлённую серию Fenix.

Отдельного внимания заслуживает китайский рынок, ставший одним из самых динамичных: поставки смарт-часов выросли на 52,9 %, достигнув 7,7 млн штук, а фитнес-браслетов — на 67,9 %, до 6,2 млн единиц. По данным IDC, в апреле общий рост категории составил 52,7 %, при этом сегменты смарт-часов и браслетов увеличились на 52,3 % и 53,1 % соответственно. Эксперты связывают этот всплеск с государственной программой субсидий и запуском инициативы «Здоровое управление весом» (Healthy Weight Management Action), направленной на борьбу с ожирением до 2027 года.

По прогнозам аналитиков, в 2025 году китайский рынок носимых устройств для взрослых достигнет 58,5 млн единиц — на 36,9 % больше, чем в 2024 году. Среднегодовой темп роста в последующие пять лет составит 8,5 %. Как отметила Софи Пан (Sophie Pan), директор по исследованиям IDC China, субсидии значительно ускорили внедрение носимых устройств. При этом производители активно расширяют продуктовые линейки, делая акцент на функциях, связанных со здоровьем и фитнесом, а также увеличивают охват различных ценовых категорий, сценариев использования и целевых аудиторий, чтобы соответствовать быстро меняющимся потребительским запросам.