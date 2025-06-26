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Защищённые смартфоны Oukitel WP300, WP35 Pro и WP200 Pro с массивными батареями — пауэрбанк не нужен

Компания Oukitel предложила вниманию пользователей защищённые смартфоны WP300, WP35 Pro и WP200 Pro, которые в дополнение к сверхпрочным качествам обладают массивными батареями, обеспечивающими длительную автономную работу, что позволяет их использовать в качестве более безопасной и удобной альтернативы внешним аккумуляторам для зарядки других устройств благодаря функции обратной зарядки и большой ёмкости.

Как известно, из-за риска возгорания авиакомпании по всему миру ввели строгие правила безопасности в отношении размеров, ёмкости и требований к транспортировке внешних аккумуляторов. Эти правила не распространяются на смартфоны Oukitel с большими встроенными батареями ATL, получившими сертификацию UN38.3, подтверждающую безопасность устройства для перевозки авиационным, а также наземным и морским видами транспортами.

Смартфоны Oukitel отличаются ударопрочными корпусами с сертификацией военного класса MIL-STD-810H, выдерживая падение с высоты 1,5 метра без всяких последствий, что значительно снижает риск возгорания, вызванного внешним давлением или ударом. А повышенная защита от влаги и пыли согласно стандартам IP68, IP69K делает их надёжными спутниками в путешествиях, занятиях экстремальными видами спорта, а также для работы в неблагоприятных внешних условиях.

Смартфон Oukitel WP300, оснащённый надёжным аккумулятором ёмкостью 16 000 мА·ч, — идеальный компаньон для любителей активного отдыха и путешествий, мобильных геймеров и полевых специалистов. Для дополнительного удобства аппарат поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и обратную зарядку на 18 Вт. WP300 также оснащён модульными Bluetooth-наушниками, которые можно использовать в качестве смарт-часов, а также съёмным фонарем для освещения на отдыхе в кемпинге. Сочетая в себе функции нескольких гаджетов, WP300 обеспечивает универсальность и комфортное использование.

Спецификации Oukitel WP300 включают процессор MediaTek Dimensity 7050, 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ и режимом работы в перчатках, а также тройную камеру с основным 108-мегапиксельным сенсором. Объём оперативной памяти составляет 12 Гбайт с возможностью расширения до 36 Гбайт, ёмкость флеш-накопителя — 512 Гбайт.

Смартфон Oukitel WP35 Pro обеспечивает до 60 дней работы в режиме ожидания. Несмотря на массивную батарею ёмкостью 11 000 мА·ч, толщина корпуса смартфона составляет всего 14,9 мм. Сочетая ёмкий аккумулятор с компактными размерами и небольшим весом смартфон станет удобной альтернативой громоздким и тяжёлым внешним аккумуляторам.

WP35 Pro оснащён процессором MediaTek Dimensity 6300 с оперативной памятью до 36 Гбайт с учётом виртуального расширения на 24 Гбайт и флеш-накопителем ёмкостью 512 Гбайт с возможностью расширения ещё на 2 Тбайт с помощью карт памяти. Для фотографирования смартфон предлагает тройную камеру с основным 64-мегапиксельным сенсором.

Созданный для поклонников активного образа жизни смартфон Oukitel WP200 Pro оснащён массивной батареей ёмкостью 8800 мА·ч, которая позволит целую неделю находиться на связи во время путешествий или отдыха на природе. Благодаря быстрой зарядке мощностью 45 Вт на восполнение заряда уходит немного времени, позволяя пользователям заниматься тем, что важно, без промедления. Смартфон также может похвастаться огромным объёмом оперативной памяти в размере 24 Гбайт с возможностью виртуального расширения до 72 Гбайт, а также флеш-накопителем на 1 Тбайт. Oukitel WP200 Pro отличается модульным дизайном с отсоединяемыми Bluetooth-наушниками, которые также могут использоваться в качестве смарт-часов.

Смартфон оснащён 4-нм процессором Mediatek Dimensity 8200, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ (1080×2412 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Запечатлеть памятные моменты путешествия поможет тройная камера с основным 108-мегапиксельным сенсором.

Эти смартфоны Oukitel не только обеспечивают возможность нахождения на связи в любых, самых неблагоприятных условиях, но и избавляют пользователей от хлопот и рисков, связанных с использованием и транспортировкой внешних аккумуляторов.

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Теги: oukitel, защищенный смартфон, аккумулятор
oukitel, защищенный смартфон, аккумулятор
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