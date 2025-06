Diablo IV возглавила июльскую подборку игр для подписчиков PS Plus, а Sony готовится к празднику

Японское издательство Sony Interactive Entertainment в официальном блоге PlayStation раскрыло подборку игр на следующий месяц для подписчиков базового тарифа сервиса PlayStation Plus.

Хедлайнером PS Plus в июле выступает Diablo IV для PS4 и PS5 — вышедшая в 2023 году фэнтезийная экшен-RPG от Blizzard Entertainment. Компанию ей в предстоящей подборке составят два проекта.

Речь идёт об альпинистском приключении Jusant для PS5 от разработчиков Life is Strange и Vampyr из французской Don’t Nod, а также о файтинге The King of Fighters XV для PS4 и PS5 от SNK Corporation.

Грядущая раздача продлится с 1 июля по 4 августа текущего года. Добавить перечисленные игры в библиотеку смогут абоненты всех тарифов PlayStation Plus: Essential, Extra и Premium (он же Deluxe в некоторых регионах).

До 30 июня можно активировать июньские проекты: психологический хоррор с элементами выживания Alone in the Dark (PS5), граффити-экшен Bomb Rush Cyberfunk (PS4, PS5) и баскетбольный симулятор NBA 2K25 (PS4, PS5).

Sony Interactive Entertainment также сообщила, что 29 июня PlayStation Plus исполнится 15 лет. По случаю годовщины компания запланировала на ближайший месяц несколько праздничных мероприятий.

В частности, платформодержатель устроит выходные бесплатного мультиплеера (с 28 по 29 июня), специальную распродажу для подписчиков PS Plus (с 27 по 29 июня), ряд турниров по соревновательным играм (с 28 июня) и не только.