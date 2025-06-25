Сегодня 25 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Chrome для Android наконец научился пере...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Chrome для Android наконец научился переносить адресную строну в нижнюю часть экрана

Старший менеджер по продукту Google, отвечающий за разработку Chrome, Ник Ким Секстон (Nick Kim Sexton) сообщил в блоге компании об очередных доработках интерфейса мобильного веб-обозревателя Chrome для Android. Теперь пользователи получили возможность изменить положение адресной строки браузера, переместив её в нижнюю часть экрана.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

«В зависимости от размера вашей руки и устройства одно положение адресной строки может быть удобнее другого. Мы разработали это обновление, чтобы предоставить вам возможность выбора предпочтительного расположения — чтобы вам было проще просматривать веб-страницы», — написал в блоге Секстон.

Для смены положения адресной строки нужно совершить продолжительное нажатие на неё и выбрать опцию «Переместить адресную строку вниз». Ту же операцию можно совершить из пункта «Адресная строка» в меню «Настройки».

Новая настройка веб-обозревателя Chrome для Android начнёт развёртывание на устройствах уже сегодня и станет доступна всем пользователям браузера в ближайшие недели.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Chrome для Android научится автоматически подставлять в формы авторизации коды из SMS
Браузер Chrome для Android наконец-то научился открывать PDF-файлы
В Google Chrome для Android увеличилась область содержимого
Госдума РФ приняла закон об обязательной установке Rustore на iPhone и вообще все смартфоны
Samsung запустит собственную систему оповещения о землетрясениях с функциями, которых нет у Google
Adobe выпустила мобильное приложение со всеми генеративными ИИ-инструментами Firefly
Теги: интерфейс, адресная строка, google, chrome, android
интерфейс, адресная строка, google, chrome, android
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft предложила два способа остаться на Windows 10 без оплаты $30
Блогеры попросили Роскомнадзор не наказывать их за старую рекламу в запрещённых соцсетях
Госдума РФ приняла закон об обязательной установке Rustore на iPhone и вообще все смартфоны
«Если я говорю, что напишу, то сделаю это, в отличие от Джорджа Мартина»: Анджей Сапковский пообещал фанатам «Ведьмака» новые книги
Google масштабно переделала приложение «Телефон» в стиле Material 3 Expressive
Chrome для Android наконец научился переносить адресную строну в нижнюю часть экрана 25 мин.
Nvidia завершила бета-тестирование DLSS Transformer — с ней игры пойдут в 4K и 240 FPS 26 мин.
Diablo IV возглавила июльскую подборку игр для подписчиков PS Plus, а Sony готовится к празднику 2 ч.
HPE делает ставку на повсеместное использование ИИ-агентов 2 ч.
«Сбер» научил GigaChat рассуждать над запросами, но функцию пока открыл не всем 3 ч.
Поддержка модов, новые механики и полноценная A-Life: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышло крупное обновление 1.5 3 ч.
«Сбер» представил нейросеть Kandinsky 4.1 Video для генерации 10-секундных HD-видео 4 ч.
Cloud.ru представил ИИ-помощника для автоматизации работы с облаком и управления инфраструктурой 4 ч.
Утилита Red OS MediaWriter поможет создать загрузочный USB-накопитель с «Ред ОС» 5 ч.
Мошенники заигрались: аферисты используют Minecraft, Roblox и Brawl Stars для обмана российских школьников 6 ч.
HPE представила новые решения для частных ИИ-фабрик на базе решений NVIDIA 5 мин.
Представлен Fairphone 6 — смартфон с повышенной ремонтопригодностью, 8 годами обновлений и модульными аксессуарами 5 мин.
Vivo представила X Fold 5 — самый лёгкий и защищённый смартфон-книжку в мире. А ещё он совместим с Apple Watch и AirPods 11 мин.
HDMI 2.2 будет поддерживать 16K при 60 Гц и до 96 Гбит/с — утверждены финальные спецификации 52 мин.
Состоялся релиз InfoWatch ARMA Industrial Firewall 3.14 с поддержкой глубокого разбора 16 промышленных протоколов 3 ч.
Гознак построит в Москве ЦОД на 1,5 тыс. стоек 4 ч.
Граждане Индии, Венгрии и Польши впервые полетели на МКС в рамках частной миссии Axiom Space 5 ч.
Intel свернёт производство автопроцессоров ради серверов и ПК 6 ч.
Кавардак на рынке памяти продолжается — 16-Гбит чипы DDR4 стоят уже вдвое дороже DDR5 такой же ёмкости 6 ч.
Апокалиптические астероиды подождут: у NASA выявили отсутствие комплексного плана защиты Земли 6 ч.