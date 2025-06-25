Chrome для Android наконец научился переносить адресную строну в нижнюю часть экрана

Старший менеджер по продукту Google, отвечающий за разработку Chrome, Ник Ким Секстон (Nick Kim Sexton) сообщил в блоге компании об очередных доработках интерфейса мобильного веб-обозревателя Chrome для Android. Теперь пользователи получили возможность изменить положение адресной строки браузера, переместив её в нижнюю часть экрана.

«В зависимости от размера вашей руки и устройства одно положение адресной строки может быть удобнее другого. Мы разработали это обновление, чтобы предоставить вам возможность выбора предпочтительного расположения — чтобы вам было проще просматривать веб-страницы», — написал в блоге Секстон.

Для смены положения адресной строки нужно совершить продолжительное нажатие на неё и выбрать опцию «Переместить адресную строку вниз». Ту же операцию можно совершить из пункта «Адресная строка» в меню «Настройки».

Новая настройка веб-обозревателя Chrome для Android начнёт развёртывание на устройствах уже сегодня и станет доступна всем пользователям браузера в ближайшие недели.