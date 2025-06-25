Audi и Mercedes-Benz отказались от платформы Apple CarPlay Ultra, но обычный CarPlay оставят

Audi и Mercedes-Benz не будут устанавливать новую автомобильную платформу Apple CarPlay Ultra, представленную в мае, несмотря на то что Apple ранее указала их в числе будущих партнёров. Об этом сообщает 9to5Mac, добавив, что они — не единственные автопроизводители, отказавшиеся от нового решения компании из Купертино.

Первым начала устанавливать новую платформу в своих автомобилях, поставляемых в США и Канаду, британская Aston Martin. Также о намерении использовать CarPlay Ultra заявила компания Porsche. Apple утверждает, что «многие другие автопроизводители» присоединятся к ним, однако это пока не подтверждается.

Об отсутствии планов по поддержке нового автомобильного пользовательского интерфейса Mercedes сообщила ещё в апреле прошлого года. По данным Financial Times, ещё один немецкий автомобильный бренд премиум-класса Audi также сделал разворот на 180 градусов и отказался использовать CarPlay Ultra.

Volvo Cars, Polestar и Renault также сообщили, что не планируют внедрять обновлённое программное обеспечение в свои автомобили, несмотря на намёки со стороны Apple. При этом один из руководителей Renault предостерёг Apple от попыток «вторгаться в собственные системы» компании.

В то же время Hyundai и её бренды Kia и Genesis, не входившие в список из 14 брендов, объявленных Apple в 2022 году как будущие партнёры CarPlay Ultra, всё же взяли на себя обязательство внедрить обновлённую систему.

Из числа упомянутых Apple брендов Jaguar Land Rover заявил, что всё ещё оценивает возможности платформы. Ford и Nissan вместе с брендом Infiniti сообщили, что у них пока нет информации о будущем применении CarPlay Ultra.

Аналитики отмечают, что по мере усиления конкуренции с технологически продвинутыми китайскими автопроизводителями программное обеспечение будет играть всё более важную роль в эпоху перехода на электромобили и автономный транспорт. Это обострит борьбу между технологическими компаниями и автопроизводителями за контроль над пользовательским опытом. Автомобильные компании рассматривают подписные сервисы как потенциальный источник дохода и не хотят терять возможность монетизации.

Тем не менее многие автопроизводители, включая Mercedes-Benz, BMW и Audi, продолжат предлагать стандартную версию Apple CarPlay в своих автомобилях, чтобы удовлетворить спрос со стороны пользователей. В Apple заявляют, что CarPlay Ultra понравится клиентам, и автопроизводители в конечном итоге отреагируют на потребительский интерес, отмечает The Financial Times.