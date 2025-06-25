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Google представила Chrome 138 с новыми ИИ-функциями, исправлениями уязвимостей и синхронизацией групп вкладок

Google представила новую версию фирменного браузера — Chrome 138, которая включает исправления 11 уязвимостей и добавляет новые функции, связанные с искусственным интеллектом. Также появилась возможность синхронизации групп вкладок между десктопными и мобильными устройствами, о чём сообщается в официальном блоге Chrome.

Источник изображения: AI

Источник изображения: AI

Версия Chrome 138 доступна для Windows (138.0.7204.49), macOS (138.0.7204.50) и Linux (138.0.7204.49), а также для Android (138.0.7204.45) и iOS (138.0.7204.53). Одна из 11 устранённых уязвимостей — CVE-2025-6555 — классифицируется по уровню опасности как средняя и относится к типу ошибок use-after-free (UAF) в компоненте анимации. UAF представляет собой уязвимость в коде, которая возникает, когда приложение продолжает использовать участок памяти после того, как он уже был освобождён. Как сообщает PCWorld, ни одна из найденных уязвимостей пока не использовалась хакерами в реальных условиях.

Ключевым нововведением также стала синхронизация групп вкладок между разными устройствами. Теперь пользователи могут создавать упорядоченные наборы вкладок на компьютере и получать к ним доступ со смартфона. Кроме того, Google улучшила работу с PDF-документами: Chrome научился распознавать текст в отсканированных файлах, что позволяет искать и копировать информацию из PDF. Однако не уточняется, происходит ли обработка файлов локально или в облаке.

Ещё одной важной особенностью обновления стало расширение ИИ-функций, которые, правда, доступны только подписчикам Gemini. Теперь доступны функции обобщения длинных текстов и определения языка. Разработчики расширений для Chrome также получили доступ к ИИ-моделям через функцию Prompt API.

Обновление устанавливается автоматически, но проверить наличие новой версии можно вручную — через меню «Помощь > О программе Google Chrome» или в разделе настроек «О браузере». Следующая версия Chrome 139 запланирована к выпуску на конец июля. Для Android она потребует операционную систему Android 10 и выше. Отмечается, что Chrome 138 станет последней версией, поддерживающей Android 8 (Oreo) и 9 (Pie). Производители других браузеров, работающих на основе исходного кода Chromium, включая Microsoft Edge, Brave и Vivaldi, уже начали внедрять обновления.

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Теги: браузеры, google, chrome
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