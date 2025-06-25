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Vivo выпустила смарт-часы Watch 5 с поддержкой eSIM за $140 — есть и версия подешевле

Помимо смартфона-книжки X Fold 5 компания Vivo сегодня представила ряд других новых продуктов. Одним из них стали смарт-часы Watch 5. Они доступны в версиях с Bluetooth и eSIM по цене 799 юаней ($110) и 999 юаней ($140) соответственно. В новинке производитель сделал акцент на фитнес-функциях, подключении к нескольким устройствам, а также на интерактивных возможностях, таких как виртуальный питомец, который развивается на основе данных о физической активности пользователя.

Источник изображений: Vivo

Источник изображений: Vivo

Вес Vivo Watch 5 составляет 32 грамма. Устройство заключено в алюминиевый корпус и будет предлагаться в чёрном (Midnight Black), белом (Moonlight White), двух вариантах розового (Peach Pink и Stardust Pink), а также серебристом (Silver Steel) цветах. Компания также выпустит модель в корпусе из нержавеющей стали весом 35–36 граммов.

Смарт-часы оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 × 466 пикселей, пиковой яркостью 1500 кд/м² и частотой обновления 60 Гц. Поддерживаются функция Always-on Display, динамически изменяемые циферблаты, а также возможность отображения Live Photo. Время автономной работы зависит от выбранного режима: в режиме Bluetooth часы работают до 22 дней, в режиме Bluetooth/eSIM — до 14 дней, а при использовании только eSIM — около 7 дней. Зарядка осуществляется через магнитную площадку, полный цикл занимает около двух часов.

Watch 5 работают под управлением операционной системы Vivo BlueOS и совместимы с платформами Android и iOS. Гаджет можно одновременно подключить к iPhone и смартфону Vivo, чтобы получать звонки и уведомления с обоих устройств. Версия с eSIM поддерживает голосовые вызовы, обмен сообщениями и работу WeChat без подключения к смартфону.

Часы Vivo Watch 5 предлагают широкий набор функций для мониторинга здоровья. Они отслеживают частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, качество сна с анализом фаз, а также уровень стресса. Кроме того, поддерживается отслеживание менструального цикла, а также таких состояний, как мерцательная аритмия и экстрасистолия. Пользователи могут выполнить быстрый 30-секундный скрининг риска повышения артериального давления, а собранные данные удобно передавать членам семьи через приложение Vivo Health.

Также часы поддерживают более 100 спортивных режимов, включая такие специфические, как теннис, бадминтон и настольный теннис. Эти режимы предлагают персональный коучинг с анализом движений, хвата и скорости замаха. ИИ-тренер также доступен для бега, а также таких видов активности, как растяжка, йога, силовые тренировки и кардио.

Что касается встроенного виртуального питомца — он «питается» сожжёнными калориями и пройденным расстоянием за день. Его изображение можно вывести на циферблат. Vivo Watch 5 поддерживают NFC-платежи и могут использоваться в качестве умного ключа. Версия с eSIM обеспечивает расширенную интеграцию с мультимедийными системами автомобилей марки BYD — через специальное приложение можно открывать автомобиль без ключа, управлять вентиляцией и другими функциями.

Vivo Watch 5 уже поступили в продажу в Китае.

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Теги: vivo, смарт-часы
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