Vivo представила беспроводные наушники TWS Air3 Pro с мощным шумоподавлением и автономностью до 52 часов

Компания Vivo представила беспроводные наушники TWS Air3 Pro. Они максимально лёгкие (3,8 грамма каждый наушник) и разработаны для комфортного использования даже при продолжительном прослушивании музыки.

TWS Air3 Pro оснащены 12-мм динамиками, поддерживают новейший протокол подключения Bluetooth 6.0, кодеки AAC/SBC и систему шумоподавления из трёх микрофонов с эффективностью до 50 дБА — как при звонках, так и при воспроизведении музыки. Также заявлена поддержка пространственного звука и звуковых эффектов DeepX 3.0, которые улучшают басы, высокие частоты и чёткость вокала.

Наушники будут доступны в двух версиях. Одна обеспечивает до 9,5 часа работы без подзарядки и до 47 часов с подзарядкой от кейса. Вариант с более ёмким аккумулятором предлагает до 52 часов автономной работы с кейсом. Также заявлена защита от влаги по стандарту IP54.

Стандартная версия Vivo TWS Air3 Pro оценивается в 199 юаней (около $28), модель с увеличенной ёмкостью аккумулятора — в 229 юаней (около $32). Стандартная версия уже поступила в продажу, тогда как вариант с более ёмким аккумулятором появится 10 июля.