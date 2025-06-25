Huawei представит флагманы Pura 80 на международном рынке раньше, чем ожидалось

Компания Huawei представит серию флагманских смартфонов Pura 80 на международном рынке 10 июля. Презентация пройдёт в Дубае. Что интересно, глобальный дебют смартфоном состоится довольно скоро после их запуска в Китае, который состоялся 11 июня — обычно на это уходит куда больше времени.

Среди моделей серии значатся Pura 80, Pura 80 Pro, Pura 80 Pro+ и старший Pura 80 Ultra. Хотя официально не уточнялось, все ли модели выйдут за пределы Китая, однако, как сообщает GSMArena, смартфон Pura 80 Ultra наверняка будет представлен, так как именно его изображение используется в рекламных материалах самого мероприятия.

Главной особенностью Pura 80 Ultra должен стать процессор Kirin 9020, модульная система сменных телеобъективов, а также продвинутая 50-мегапиксельная камера с 1-дюймовым сенсором. Эта модель считается самой продвинутой в линейке Pura 80.

Примечательным является отсутствие информации о запуске серии на сайтах Huawei в странах Европейского Союза, что может свидетельствовать о том, что европейский релиз пока не планируется. Вместо этого акцент сделан на рынки Латинской Америки, Африки и Азии.