Сегодня 26 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Samsung выпустила 32-дюймовые умные мони...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung выпустила 32-дюймовые умные мониторы Smart Monitor M9, M8 и M7 с Tizen OS и частотой до 165 Гц

Компания Samsung сообщила о выпуске мониторов Smart Monitor M9 (M90SF), Smart Monitor M8 (M80F) и M7 (M70F). Все имеют диагональ экрана 32 дюйма. Новинки выделяются поддержкой ИИ-функций, предлагающих более персонализированный опыт использования.

Источник изображений: Samsung

Источник изображений: Samsung

Модель Smart Monitor M9 (M90SF) выделяется на фоне двух других использованием матрицы QD-OLED. Монитор поддерживает разрешение 4K, обладает частотой обновления 165 Гц, временем отклика 0,03 мс и поддерживает технологию синхронизации изображения Nvidia G-Sync. Также для него заявлен сертификат VESA DisplayHDR True Black 400.

Наличие функций искусственного интеллекта помогает добиться высокого качества изображения за счёт адаптации картинки под выводимый материал. Алгоритм AI Picture Optimizer анализирует входной сигнал и определяет тип контента. Это могут быть игры, просмотр видео или рабочее ПО — в соответствии с этим система подстраивает параметры изображения. Функция AI Upscaling Pro при помощи нейросетей обрабатывает изображение низкого качества и увеличивает картинку до 4K. Также имеется функция Active Voice Amplifier (AVA) Pro, улучшающая качество выводимого звука. За защиту от выгорания OLED-матрицы отвечает технология Samsung OLED Safeguard+.

M9 может служить интеллектуальным развлекательным центром с доступом к стриминговым приложениям Samsung TV Plus и Samsung Gaming Hub, что позволяет играть в игры в облаке без подключенной консоли или ПК.

Модели Smart Monitor M8 (M80F) и M7 (M70F) тоже поддерживают разрешение 4K, но оснащены VA-матрицами. Оба оснащены ИИ-функцией поиска Click to Search, представленной компанией на выставке CES 2025 для своих смарт-телевизоров. С её помощью пользователи могут мгновенно находить информацию о любом объекте или сюжете прямо на экране. Например, если в фильме увидели актёра или достопримечательность, которая привлекла внимание, достаточно выделить объект с помощью пульта, и монитор мгновенно предложит результаты поиска. Функция позволяет не отвлекаться от просмотра контента. В свою очередь операционная система Tizen OS Home персонализирует рекомендации и упрощает доступ к часто используемым сервисам.

Все три представленных монитора интегрируются в экосистему Samsung SmartThings, поддерживают функцию Multi Control (позволяет управлять несколькими устройствами Samsung с помощью одной клавиатуры и мыши) и Multi View (позволяет одновременно просматривать контент из нескольких источников). Также благодаря доступу к Microsoft 365 пользователи могут создавать и редактировать документы непосредственно с мониторов без ПК.

Продажи мониторов Samsung Smart Monitor M9, M8 и M7 начнутся до конца текущего месяца. Samsung обещает для них семь лет обновлений One UI Tizen. Стоимость новинок компания не уточнила.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Philips представила 27-дюймовый IPS-монитор Evnia 27M2N3501PA с разрешением 1440p и частотой до 260 Гц
Samsung не рассчитывает на оглушительный успех XR-гарнитуры Project Moohan на старте продаж
Samsung подтвердила презентацию Unpacked 9 июля — покажут много новых складных смартфонов
TCL выпустила 57-дюймовый игровой монитор 57R94 с разрешением 8K2K и частотой обновления 120 Гц
HDMI 2.2 будет поддерживать 16K при 60 Гц и до 96 Гбит/с — утверждены финальные спецификации
Hisense представила для российского рынка новейшие телевизоры, проекторы и многое другое
Теги: samsung, smart monitor, qd-oled, va матрица
samsung, smart monitor, qd-oled, va матрица
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Microsoft предложила два способа остаться на Windows 10 без оплаты $30
Блогеры попросили Роскомнадзор не наказывать их за старую рекламу в запрещённых соцсетях
Кавардак на рынке памяти продолжается — 16-Гбит чипы DDR4 стоят уже вдвое дороже DDR5 такой же ёмкости
Госдума РФ приняла закон об обязательной установке Rustore на iPhone и вообще все смартфоны
Asus случайно выпустила «гибрид» Radeon и GeForce
Valve показала официальный трейлер летней распродажи Steam и раскрыла часть игр, которые получат скидки 2 ч.
Редактор модов Zone Kit для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl требует 659 гигабайт для установки — GSC объяснила аномалию 2 ч.
Вдохновлённое Disco Elysium мистическое приключение Pera Coda отправит исследовать сюрреалистический Стамбул и глубины собственной психики 4 ч.
Google представила Chrome 138 с новыми ИИ-функциями, исправлениями уязвимостей и синхронизацией групп вкладок 5 ч.
Живой мир, больше разнообразия и ещё несколько лет до релиза: основатель Mundfish поделился новыми подробностями Atomic Heart 2 5 ч.
Audi и Mercedes-Benz отказались от платформы Apple CarPlay Ultra, но обычный CarPlay оставят 6 ч.
Xbox подтвердила дату выхода Senua's Saga: Hellblade II на PS5 и анонсировала улучшения для игры на PC и Xbox 7 ч.
Chrome для Android наконец научился переносить адресную строку в нижнюю часть экрана 7 ч.
Nvidia завершила бета-тестирование DLSS Transformer — с ней игры пойдут в 4K и 240 FPS 7 ч.
Diablo IV возглавила июльскую подборку игр для подписчиков PS Plus, а Sony готовится к празднику 8 ч.
Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: еще раз в ту же реку 53 мин.
Samsung выпустила 32-дюймовые умные мониторы Smart Monitor M9, M8 и M7 с Tizen OS и частотой до 165 Гц 59 мин.
Philips представила 27-дюймовый IPS-монитор Evnia 27M2N3501PA с разрешением 1440p и частотой до 260 Гц 2 ч.
Huawei представит флагманы Pura 80 на международном рынке раньше, чем ожидалось 3 ч.
Asus анонсировала GeForce RTX 5050 Prime и RTX 5050 Dual с заводским разгоном и без 3 ч.
Samsung не рассчитывает на оглушительный успех XR-гарнитуры Project Moohan на старте продаж 3 ч.
Vivo представила беспроводные наушники TWS Air3 Pro с мощным шумоподавлением и автономностью до 52 часов 3 ч.
Toshiba создала литиевые аккумуляторы, которые заряжается до 80 % за 6 минут и выдерживает 20 000 циклов 3 ч.
Vivo выпустила смарт-часы Watch 5 с поддержкой eSIM за $140 — есть и версия подешевле 3 ч.
TCL выпустила 57-дюймовый игровой монитор 57R94 с разрешением 8K2K и частотой обновления 120 Гц 5 ч.