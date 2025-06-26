Samsung выпустила 32-дюймовые умные мониторы Smart Monitor M9, M8 и M7 с Tizen OS и частотой до 165 Гц

Компания Samsung сообщила о выпуске мониторов Smart Monitor M9 (M90SF), Smart Monitor M8 (M80F) и M7 (M70F). Все имеют диагональ экрана 32 дюйма. Новинки выделяются поддержкой ИИ-функций, предлагающих более персонализированный опыт использования.

Модель Smart Monitor M9 (M90SF) выделяется на фоне двух других использованием матрицы QD-OLED. Монитор поддерживает разрешение 4K, обладает частотой обновления 165 Гц, временем отклика 0,03 мс и поддерживает технологию синхронизации изображения Nvidia G-Sync. Также для него заявлен сертификат VESA DisplayHDR True Black 400.

Наличие функций искусственного интеллекта помогает добиться высокого качества изображения за счёт адаптации картинки под выводимый материал. Алгоритм AI Picture Optimizer анализирует входной сигнал и определяет тип контента. Это могут быть игры, просмотр видео или рабочее ПО — в соответствии с этим система подстраивает параметры изображения. Функция AI Upscaling Pro при помощи нейросетей обрабатывает изображение низкого качества и увеличивает картинку до 4K. Также имеется функция Active Voice Amplifier (AVA) Pro, улучшающая качество выводимого звука. За защиту от выгорания OLED-матрицы отвечает технология Samsung OLED Safeguard+.

M9 может служить интеллектуальным развлекательным центром с доступом к стриминговым приложениям Samsung TV Plus и Samsung Gaming Hub, что позволяет играть в игры в облаке без подключенной консоли или ПК.

Модели Smart Monitor M8 (M80F) и M7 (M70F) тоже поддерживают разрешение 4K, но оснащены VA-матрицами. Оба оснащены ИИ-функцией поиска Click to Search, представленной компанией на выставке CES 2025 для своих смарт-телевизоров. С её помощью пользователи могут мгновенно находить информацию о любом объекте или сюжете прямо на экране. Например, если в фильме увидели актёра или достопримечательность, которая привлекла внимание, достаточно выделить объект с помощью пульта, и монитор мгновенно предложит результаты поиска. Функция позволяет не отвлекаться от просмотра контента. В свою очередь операционная система Tizen OS Home персонализирует рекомендации и упрощает доступ к часто используемым сервисам.

Все три представленных монитора интегрируются в экосистему Samsung SmartThings, поддерживают функцию Multi Control (позволяет управлять несколькими устройствами Samsung с помощью одной клавиатуры и мыши) и Multi View (позволяет одновременно просматривать контент из нескольких источников). Также благодаря доступу к Microsoft 365 пользователи могут создавать и редактировать документы непосредственно с мониторов без ПК.

Продажи мониторов Samsung Smart Monitor M9, M8 и M7 начнутся до конца текущего месяца. Samsung обещает для них семь лет обновлений One UI Tizen. Стоимость новинок компания не уточнила.