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Проверка воздуха возле дата-центра xAI Илона Маска вызвала вопросы у экологов

В окрестностях дата-центра xAI, принадлежащего Илону Маску (Elon Musk) и расположенного в Мемфисе (США), продолжаются споры вокруг результатов первых замеров качества воздуха. Власти города обнародовали данные независимого тестирования, согласно которым уровни всех десяти проверенных загрязняющих веществ находились в пределах нормы, однако экологическая организация SELC, представляющая интересы NAACP, заявила, что ключевые компоненты — озон и смог не были учтены при исследовании.

Дата-центр xAI в Мемфисе. Источник изображения: Steve Jones/Flight Southwings for SELC

Дата-центр xAI в Мемфисе. Источник изображения: Steve Jones/Flight Southwings for SELC

Представители SELC выразили недоумение, почему этот вредный для здоровья человека компонент оказался вне поля зрения специалистов. Мониторинг проводился в трёх точках: в центре Мемфиса, а также в районах Уайтхейвен и Бокстаун, расположенных в трёх километрах к юго-востоку от дата-центра. Датчики работали от 10 до 13 часов, но, по данным метеорологических наблюдений, в дни проверки ветер дул с юга и юго-запада, что снижало вероятность попадания выбросов от xAI в зону замеров.

Единственным местом к северо-западу от дата-центра оказался центр Мемфиса, где зафиксировали формальдегид, но его концентрация соответствовала типичным городским показателям. При этом пробы у здания мэрии, расположенного в восьми милях (около 13 км) от комплекса xAI, также не выявили критических превышений.

Экологи из SELC указали на недостатки в методике самого исследования в виду того, что помимо отсутствия проверки на озон, датчики в Бокстауне и Уайтхейвене установили вплотную к зданиям, что могло исказить результаты. И это при том, что Федеральное агентство по охране окружающей среды США (EPA) рекомендует устанавливать подобное оборудование на высоте не менее двух метров, вдали от препятствий и источников выбросов, чтобы обеспечить точность измерений.

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Теги: xai, илон маск, экология
xai, илон маск, экология
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