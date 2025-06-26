«У нас всего один шанс»: разработчики Ark 2 объяснили, куда пропал амбициозный сиквел

Сооснователи Studio Wildcard Джесси Рапчак (Jesse Rapczak) и Джереми Стиглиц (Jeremy Stieglitz) в интервью PCGamesN объяснили, куда пропал мультиплеерный симулятор выживания с динозаврами Ark 2.

Напомним, Studio Wildcard анонсировала Ark 2 в декабре 2020 года на церемонии The Game Awards. Релиз ожидался сначала в 2022-м, потом в 2023-м, затем в 2024-м, а впоследствии игра вовсе пропала с радаров.

Команда подготовила «довольно классный» вертикальный срез Ark 2, но пару лет назад поставила проект на паузу ради Ark: Survival Ascended — вышедшего в ранний доступ осенью 2023 года ремастера оригинальной Ark: Survival Evolved на Unreal Engine 5.

По словам Стиглица, Ark: Survival Ascended родилась из стремления освоить UE5, проверить новые технологии и идеи для Ark 2 — сейчас на ремастере занята львиная доля студии, а сиквелом занимается лишь небольшое число сотрудников.

Стиглиц предполагает, что «хардкорная команда» могла бы превратить вертикальный срез в игру для раннего доступа за 18 месяцев, тогда как сам надеется на релиз «в течение следующих двух лет».

Студии ещё предстоит придумать, как освободить ресурсы для Ark 2, не теряя денег, которые генерирует Survival Ascended: «У нас всего один шанс дать людям то, что они [хотят], и [реализовать свои амбиции]. Хотим всё сделать правильно».

Ark 2 создаётся для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и Game Pass. Обещают огромный мир, паркур, боевую систему в духе Souls, враждебных NPC, графику на Unreal Engine 5 и кроссплатформенный моддинг на запуске.