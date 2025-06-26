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«У нас всего один шанс»: разработчики Ark 2 объяснили, куда пропал амбициозный сиквел

Сооснователи Studio Wildcard Джесси Рапчак (Jesse Rapczak) и Джереми Стиглиц (Jeremy Stieglitz) в интервью PCGamesN объяснили, куда пропал мультиплеерный симулятор выживания с динозаврами Ark 2.

Источник изображений: Studio Wildcard

Источник изображений: Studio Wildcard

Напомним, Studio Wildcard анонсировала Ark 2 в декабре 2020 года на церемонии The Game Awards. Релиз ожидался сначала в 2022-м, потом в 2023-м, затем в 2024-м, а впоследствии игра вовсе пропала с радаров.

Команда подготовила «довольно классный» вертикальный срез Ark 2, но пару лет назад поставила проект на паузу ради Ark: Survival Ascended — вышедшего в ранний доступ осенью 2023 года ремастера оригинальной Ark: Survival Evolved на Unreal Engine 5.

От обещанных для Ark 2 функций в Studio Wildcard не отказываются

От обещанных для Ark 2 функций в Studio Wildcard не отказываются

По словам Стиглица, Ark: Survival Ascended родилась из стремления освоить UE5, проверить новые технологии и идеи для Ark 2 — сейчас на ремастере занята львиная доля студии, а сиквелом занимается лишь небольшое число сотрудников.

Стиглиц предполагает, что «хардкорная команда» могла бы превратить вертикальный срез в игру для раннего доступа за 18 месяцев, тогда как сам надеется на релиз «в течение следующих двух лет».

Анонсированный в марте аддон Lost Colony для Ark: Survival Ascended должен стать связующим звеном с Ark 2

Анонсированный в марте аддон Lost Colony для Ark: Survival Ascended должен стать связующим звеном с Ark 2

Студии ещё предстоит придумать, как освободить ресурсы для Ark 2, не теряя денег, которые генерирует Survival Ascended: «У нас всего один шанс дать людям то, что они [хотят], и [реализовать свои амбиции]. Хотим всё сделать правильно».

Ark 2 создаётся для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и Game Pass. Обещают огромный мир, паркур, боевую систему в духе Souls, враждебных NPC, графику на Unreal Engine 5 и кроссплатформенный моддинг на запуске.

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Теги: ark 2, studio wildcard, симулятор выживания
ark 2, studio wildcard, симулятор выживания
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