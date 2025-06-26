Сегодня 26 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Японцы создали смарт-ошейник для выявлен...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Японцы создали смарт-ошейник для выявления стресса у кошек

Носимая электроника в большинстве своём ориентирована на слежение за состоянием организма человека, причём её функциональные возможности постоянно расширяются. Проблема слежения за здоровьем домашних питомцев традиционно усугубляется тем, что они не могут внятно выражать свои ощущения вербально, и здесь как раз помогут датчики — в Японии, например, создан умный ошейник для кошек.

Источник изображения: Rabo

Источник изображения: Rabo

Стартап Rabo, который его разработал, недавно сообщил о добавлении функций искусственного интеллекта к анализу показаний датчиков, содержащихся в таком ошейнике. Устройство отслеживает множество параметров от частоты употребления пищи и воды до двигательной активности и продолжительности сна. Кроме того, ошейник отслеживает, как часто питомец уделяет внимание личной гигиене и контролирует дыхательную активность в состоянии покоя. По данным критериям используемые Rabo алгоритмы позволяют оценивать состояние кошки и определять стресс или апатию, вызванную заболеванием.

Первые неделю или две при начале использования ошейника система накапливает статистику и подстраивается под биологические ритмы конкретного животного. В дальнейшем она уже получает возможность определять уровень стресса кошки, который делится на три ступени по условной шкале. Пользователю сопряжённого с ошейником смартфона приходят уведомления, если появляются формальные основания для тревоги. Представители Rabo признают, что для постоянно находящихся в замкнутых пространствах кошек любые изменения внешних факторов могут быть источниками серьёзного стресса, поэтому важно оценивать его влияние на состояние животного.

В настоящее время Rabo уже располагает статистикой от примерно 46 000 кошек, которые в тот или иной период начали регулярно носить умный ошейник. Система искусственного интеллекта, разработанная компанией, использует более 10 млрд критериев оценки поведения домашнего животного. Компания была основана в 2018 году и специализируется на товарах для ухода за животными, включая средства для дезинфекции без содержания спирта. Цены на умные ошейники Rabo начинаются с отметки $42.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Стараниями Китая мировые поставки носимых устройств подскочили на 10,5 % в первом квартале
Эволюция датчиков в смарт-часах: от шагомеров до HUAWEI X-TAP
Представлены российские смарт-часы Neyrox Pro с мониторингом нейрокилокалорий и сахара в крови
Выручка Micron от реализации HBM последовательно выросла на 50 %
Проверка воздуха возле дата-центра xAI Илона Маска вызвала вопросы у экологов
Акции Nvidia обновили очередной рекорд, капитализация выросла до $3,77 трлн
Теги: кошка, носимое устройство, ии
кошка, носимое устройство, ии
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Кавардак на рынке памяти продолжается — 16-Гбит чипы DDR4 стоят уже вдвое дороже DDR5 такой же ёмкости
Microsoft предложила два способа остаться на Windows 10 без оплаты $30
Редактор модов Zone Kit для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl требует 659 гигабайт для установки — GSC объяснила аномалию
Ровер Curiosity обнаружил на Марсе коробочные структуры — возможные следы древних грунтовых вод
Audi и Mercedes-Benz отказались от платформы Apple CarPlay Ultra, но обычный CarPlay оставят
Сотни торговцев персональными данными уличили в нарушении законов США 26 мин.
ФТК выплатит ещё $126 млн компенсации почти миллиону игроков Fortnite, обманутых Epic Games 56 мин.
Премия в $100 млн сработала? Meta переманила трёх исследователей ИИ из OpenAI 2 ч.
Telegram обвинили в пособничестве криптомошенникам — чёрный рынок быстро возродился после волны блокировок 2 ч.
За сокет, а не ядра: HPE предлагает доступные лицензии на Morpheus VM Essentials, чтобы привлечь недовольных политикой Broadcom 3 ч.
WinRAR экстренно устранила опасный баг, позволявший через архив запускать вредоносное ПО 5 ч.
ИИ расчистит завалы непрочитанных сообщений в WhatsApp — запущены полностью приватные сводки 8 ч.
Google AI Pro стал доступен по годовой подписке — экономия составит 16% 8 ч.
Вдохновлённое Disco Elysium мистическое приключение Pera Coda отправит исследовать сюрреалистический Стамбул и глубины собственной психики 14 ч.
Google представила Chrome 138 с новыми ИИ-функциями, исправлениями уязвимостей и синхронизацией групп вкладок 16 ч.
Японцы создали смарт-ошейник для выявления стресса у кошек 14 мин.
Австралийцы создали магнитную молекулу для жёстких дисков будущего — маленьких и сверхёмких 2 ч.
Рынок ЦОД стал настолько привлекательным, что даже высокий порог входа не останавливает неквалифицированных инвесторов 3 ч.
Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил свою первую экзопланету и сфотографировал её 4 ч.
Выручка Micron от реализации HBM последовательно выросла на 50 % 4 ч.
Проверка воздуха возле дата-центра xAI Илона Маска вызвала вопросы у экологов 6 ч.
Акции Nvidia обновили очередной рекорд, капитализация выросла до $3,77 трлн 7 ч.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix SCAR 18 G835 (2025): на что способна мобильная GeForce RTX 5090 10 ч.
Смартфон Трампа передумал быть американским — из описания исчезло гордое «Сделано в США» 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: еще раз в ту же реку 12 ч.