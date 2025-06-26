Японцы создали смарт-ошейник для выявления стресса у кошек

Носимая электроника в большинстве своём ориентирована на слежение за состоянием организма человека, причём её функциональные возможности постоянно расширяются. Проблема слежения за здоровьем домашних питомцев традиционно усугубляется тем, что они не могут внятно выражать свои ощущения вербально, и здесь как раз помогут датчики — в Японии, например, создан умный ошейник для кошек.

Стартап Rabo, который его разработал, недавно сообщил о добавлении функций искусственного интеллекта к анализу показаний датчиков, содержащихся в таком ошейнике. Устройство отслеживает множество параметров от частоты употребления пищи и воды до двигательной активности и продолжительности сна. Кроме того, ошейник отслеживает, как часто питомец уделяет внимание личной гигиене и контролирует дыхательную активность в состоянии покоя. По данным критериям используемые Rabo алгоритмы позволяют оценивать состояние кошки и определять стресс или апатию, вызванную заболеванием.

Первые неделю или две при начале использования ошейника система накапливает статистику и подстраивается под биологические ритмы конкретного животного. В дальнейшем она уже получает возможность определять уровень стресса кошки, который делится на три ступени по условной шкале. Пользователю сопряжённого с ошейником смартфона приходят уведомления, если появляются формальные основания для тревоги. Представители Rabo признают, что для постоянно находящихся в замкнутых пространствах кошек любые изменения внешних факторов могут быть источниками серьёзного стресса, поэтому важно оценивать его влияние на состояние животного.

В настоящее время Rabo уже располагает статистикой от примерно 46 000 кошек, которые в тот или иной период начали регулярно носить умный ошейник. Система искусственного интеллекта, разработанная компанией, использует более 10 млрд критериев оценки поведения домашнего животного. Компания была основана в 2018 году и специализируется на товарах для ухода за животными, включая средства для дезинфекции без содержания спирта. Цены на умные ошейники Rabo начинаются с отметки $42.