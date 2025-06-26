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Четвёрка частных астронавтов добралась до МКС в рамках миссии Axiom Space Ax-4

26 июня в 13:31 по московскому времени корабль SpaceX Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции. Это частная миссия Ax-4 компании Axiom Space из Хьюстона, США. Экипаж составляют космические туристы, хотя фактически все они — бывшие или будущие астронавты: один из США, двое из Европы и один из Индии. К моменту публикации новости экипаж корабля уже перешёл на станцию и был тепло встречен её обитателями.

Источник изображения: Axiom Space

Источник изображения: Axiom Space

Корабль стартовал чуть более суток назад с побережья Флориды на ракете SpaceX Falcon 9. Полёт стал одним из самых долгих в истории запусков «Драконов» — обычно это занимает менее 24 часов. Все этапы миссии прошли успешно, включая возвращение первой (многоразовой) ступени на космодром.

Командир экипажа — астронавт NASA в отставке Пегги Уитсон (Peggy Whitson). Ей принадлежит рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди всех астронавтов США — 675 дней до этого полёта. Новая миссия увеличит её отрыв от коллег по цеху. Остальные члены экипажа до этого в космосе не бывали и стали первыми гражданами Индии, Венгрии и Польши, полетевшими в космос в новейшей истории. Ранее граждане этих стран летали на советских кораблях к прежним орбитальным станциям. На МКС все они оказались впервые (ниже — запись трансляции подлёта к станции, стыковки и перехода на МКС).

Новички — это пилот из Индии Шубханшу Шукла (Shubhanshu Shukla) и специалисты миссии — венгр Тибор Капу (Tibor Kapu) и поляк Славош Узнаньский-Висневский (Sławosz Uznański-Wiśniewski). Все они являются членами отрядов астронавтов Индии и Европейского союза соответственно. Европейское космическое агентство и Индийская организация космических исследований оплатили их участие, поэтому миссию лишь условно можно считать туристической.

Экипаж Ax-4 пробудет на станции около двух недель и проведёт более 60 научных экспериментов. Часть из них будет освещаться публично в рамках популяризации деятельности компании Axiom Space и повышения интереса граждан стран-участниц миссии к космическим программам.

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Теги: axiom space, космический туризм, мкс
axiom space, космический туризм, мкс
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