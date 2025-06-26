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Samsung выпустила Galaxy Buds Core — свои самые доступные беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Samsung представила самые бюджетные беспроводные наушники — Galaxy Buds Core. Они позиционируются на ступень ниже, чем Galaxy Buds FE, но при этом сохраняют большинство ключевых функций, включая активное шумоподавление (Active Noise Cancellation, ANC) и поддержку качественных беспроводных аудиокодеков.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Новые наушники внешне очень похожи на Galaxy Buds FE и поставляются в том же зарядном кейсе, который использовался в нескольких предыдущих поколениях Galaxy Buds. Кейс оснащён портом USB Type-C для зарядки и поддерживает беспроводную зарядку.

Galaxy Buds Core поддерживают протокол Bluetooth 5.4 и аудиокодеки высокого качества, такие как AAC и Samsung Seamless Codec (SSC). Кроме того, по утверждению Samsung, наушники обеспечивают лучшее в своём классе качество голосовых вызовов. Интегрированный искусственный интеллект Galaxy AI предоставляет функцию перевода голосовых вызовов в реальном времени, при этом взаимодействие с экраном телефона не требуется, всё происходит в фоновом режиме. Но поддерживается функция не всеми смартфонами, а лишь моделями с поддержкой Galaxy AI, то есть начиная с Galaxy S22 и Galaxy Z Fold4 и Flip4.

Каждый наушник оснащён аккумулятором ёмкостью 65 мА·ч, а зарядный кейс — аккумулятором на 500 мА·ч. Galaxy Buds Core обеспечивают до 35 часов автономной работы с учётом подзарядки от кейса при выключенном ANC. При включённой системе активного шумоподавления время работы сокращается до 20 часов.

Вес одного наушника составляет 5,3 грамма, а общий вес устройства с кейсом — 31,2 грамма. Модель имеет степень защиты IP54 от пыли и брызг воды. Galaxy Buds Core будут доступны в двух цветах: чёрном и белом.

Наушники Galaxy Buds Core по неофициальной информации будут продаваться в России по цене 3990 рублей. Точно известно, что новинка поступит в продажу в Индии с 27 июня 2025 года по цене 4999 индийских рупий (около $58). О цене и сроках появления в других регионах на момент публикации ничего известно не было.

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Теги: samsung, galaxy buds core, беспроводные наушники, старт продаж
samsung, galaxy buds core, беспроводные наушники, старт продаж
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