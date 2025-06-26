Xiaomi представила раскладушку Mix Flip 2 с чипом Snapdragon 8 Elite, ёмкой батареей и двумя камерами Leica за $835

Xiaomi официально представила свой складной смартфон второго поколения — Mix Flip 2. Устройство получило доработанный дизайн, улучшенный шарнир нового поколения, внутренний AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и выдающийся аккумулятор. По словам производителя, Mix Flip 2 — это первый смартфон-раскладушка с аккумулятором ёмкостью более 5000 мА·ч.

Размер внешнего AMOLED-дисплея составляет 4,01 дюйма, внутреннего — 6,86 дюйма. Оба экрана поддерживают широкую цветовую гамму P3, обеспечивают максимальную частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 3200 кд/м². Максимальная частота опроса касаний внешнего экрана — 120 Гц, внутреннего — 300 Гц. Оба дисплея имеют сертификацию TÜV Rheinland Triple Eye Care. Частота ШИМ-регулировки яркости — 2160 Гц.

Mix Flip 2 построен на базе однокристальной мобильной платформы Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Xiaomi впервые в отрасли применила двойную испарительную камеру для охлаждения в раскладном корпусе: тепловые модули размещены как на материнской плате, так и в нижней части корпуса, что позволяет поддерживать стабильную производительность.

Основная 50-мегапиксельная камера с датчиком Light Hunter 800, светосилой ƒ/1.7, двукратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения дополнена сверхширокоугольным объективом с сенсором на 50 Мп. Смартфон обеспечивает съёмку видео в разрешении 4K при 60 кадрах в секунду и макросъёмку с минимальным расстоянием фокусировки 10 см. На передней панели расположена 32-мегапиксельная селфи-камера. Xiaomi подчёркивает, что настройку камер производили специалисты Leica.

Смартфон оснащён аккумулятором рекордной ёмкости 5165 мА·ч. По данным производителя, он обеспечивает «на 0,45 дня большую автономность, чем iPhone 16 Pro при обычном использовании». Поддерживаются проводная зарядка мощностью 67 Вт и быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт.

В телефоне используется уникальный шарнир нового поколения Dragon Bone («Кость дракона»). По утверждению компании, он основан на сверхгибком стекле толщиной 50 мкм и сохраняет глубину сгиба менее 50 мкм даже после 200 000 складываний. Mix Flip 2 работает под управлением оболочки HyperOS 2 на базе Android 15. Смартфон поддерживает управление функциями электромобилей Xiaomi.

Новинка доступна в четырёх цветах: белом, лиловом, зелёном и золотистом. Модель с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ стоит 5999 юаней (≈$835), версия с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт памяти — 6499 юаней (≈$905), а вариант с 1 Тбайт хранилища обойдётся в 7299 юаней (≈$1015).

Продажи в Китае уже начались. О доступности в других странах пока не сообщается.

Вместе со смартфоном Xiaomi представила аксессуар Mix Flip 2 Pocket — комплект для фотосъёмки по цене 699 юаней (≈$95). Компактное устройство подключается к смартфону через USB Type-C и позволяет мгновенно распечатывать только что сделанные фотографии. Аксессуар оснащён кнопкой спуска затвора, встроенной заполняющей вспышкой и поддерживает управление жестами и голосом. Поддерживаются эффекты имитации плёночных фильтров и наложение водяных знаков Leica.

Отпечатанные фото автоматически ламинируются, что защищает их от влаги и выцветания.