Xiaomi представила смарт-очки AI Glasses с камерой Sony, чипом Snapdragon и автономностью выше 8 часов за $280

На масштабном мероприятии Xiaomi в Китае компания представила умные очки AI Glasses — ответ на Ray-Ban Meta✴. Устройство не имеет визуального интерфейса, полагаясь исключительно на голосовые команды. Также на правой дужке расположена область сенсорного управления. Владелец может установить в Xiaomi AI Glasses цветные линзы без диоптрий или использовать рецептурные и дополнительные электрохромные линзы.

Очки Xiaomi AI Glasses построены на базе аппаратной платформы Snapdragon AR1 от Qualcomm и работают под управлением ОС Vela, разработанной Xiaomi. Умные очки Xiaomi используют встроенную камеру с 12-мегапиксельным датчиком Sony IMX681 для распознавания объектов и записи видео с разрешением 2K и скоростью до 30 кадров в секунду.

Пять микрофонов с костной проводимостью и шумоподавлением обеспечивают разборчивость речи владельца во время звонков и функционирование голосового ассистента Xiao Ai. Для воспроизведения мультимедиа в дужки очков встроены два динамика.

AI Glasses весят всего 40 граммов. Умные очки оснащены аккумулятором ёмкостью 263 мА·ч, который, по словам производителя, обеспечивает автономную работу в течение 8 часов и 36 минут, что почти вдвое больше, чем у очков Ray-Ban Meta✴. Очки оснащены портом USB Type-C и могут подключаться напрямую к любому совместимому зарядному устройству.

Xiaomi AI Glasses выпускаются в чёрном, коричневом и зелёном цветах и пока доступны только в Китае. Цена на устройство установлена ​​на уровне 1999 юаней (≈$278).