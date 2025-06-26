Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 10 с автономностью до 21 дня и ценой от $37,5

Компания Xiaomi представила в Китае доступный фитнес-браслет Smart Band 10, изображения и характеристики которого «утекли» в Сеть в начале июня. Несмотря на более крупный по сравнению с предшественником экран, Smart Band 10 обеспечивает такую же продолжительность автономной работы без подзарядки — до 21 дня.

Xiaomi Smart Band 10 оснащён 1,72-дюймовым AMOLED-дисплеем (у Smart Band 9 — 1,62-дюймовый экран) с плотностью пикселей 326 PPI и высокой частотой обновления. Экран окаймляют узкие 2-мм рамки, благодаря чему отношение площади дисплея к корпусу составляет 73 %. Яркость в режиме HBM достигает 1500 кд/м² — выше, чем у предшественника с 1200 кд/м² — что позволяет без проблем различать изображение даже в яркий солнечный день. Пользователь может выбрать один из 200 вариантов оформления циферблата.

Фитнес-браслет поддерживает 150 режимов тренировок, включая шесть автоматически определяемых видов активности. Он позволяет отслеживать максимальное потребление кислорода (VO₂ max), тренировочную нагрузку и время восстановления. Благодаря водонепроницаемости 5 ATM устройство подходит для занятий плаванием. В том числе реализован оптимизированный режим для этого вида спорта: браслет обеспечивает мониторинг пульса в реальном времени и подсчёт поворотов с точностью до 96 %. Также добавлена функция передачи показателя ЧСС по Bluetooth в реальном времени на совместимые устройства.

Гаджет обеспечивает базовый мониторинг сна, включая две новые функции: оценку эффективности сна и персонализированные режимы, которые дают более полное представление о его качестве. Как и предшественник, Xiaomi Smart Band 10 предлагает круглосуточный мониторинг пульса, уровня кислорода в крови (SpO₂) и стресса.

В обычном режиме Smart Band 10 работает до 21 дня без подзарядки, а с постоянно включённым экраном (AOD) — до 9 дней. В качестве программной платформы используется HyperOS 2.0.

Стоимость базовой версии Xiaomi Smart Band 10 в Китае составляет 269 юаней (около $37,5). Модель с поддержкой NFC оценена в 319 юаней (около $44,5), а версия Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition — в 379 юаней (около $53).