Хiaomi представила открытые наушники OpenWear Stereo Pro с пятью динамиками за $139

Компания Xiaomi представила OpenWear Stereo Pro — свои первые внутриканальные беспроводные наушники открытого типа. Новинка выделяется наличием сразу пяти динамиков. В настройке их звука принимали участие специалисты Harman Golden Ear.

OpenWear Stereo Pro покрыты приятным на ощупь жидким силиконом, а за фиксацию на ухе отвечает титановая проволока толщиной 0,6 мм, способная деформироваться с максимальной длиной изгиба до 45 мм для адаптации к разной форме ушей. Конструкция выдерживает до 5000 циклов сгибания. В состав наушников входит низкочастотный драйвер размером 18 × 13 мм для воспроизведения басов, два арматурных излучателя и пьезоэлектрический керамический модуль для высоких частот.

OpenWear Stereo Pro предлагают два режима настройки звука Master Harman. Они поддерживают протокол передачи данных LHDC 5.0 Ultra-HD и сертифицированы по стандарту Hi-Res Audio Wireless, обеспечивая передачу звука высокого разрешения с частотой до 96 кГц.

Для новинки заявлена поддержка пространственного звучания, а также функций интеллектуальной записи и синхронного ИИ-перевода. Без подзарядки наушники работают до 8,5 часов, а с подзарядкой от кейса — до 45 часов. Устройство защищено от брызг по стандарту IP54 и оснащено системой подавления утечек звука.

Xiaomi OpenWear Stereo Pro будут доступны в золотом, чёрном и серебристом цветах по цене 999 юаней (около $139). Продажи в Китае уже начались.