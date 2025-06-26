Xiaomi представила компактный планшет Redmi K Pad на флагманском процессоре по цене от $390

Компания Xiaomi представила компактный флагманский планшет Redmi K Pad. Новинка оснащена 8,8-дюймовым дисплеем и производительной аппаратной платформой, а выполнена она в элегантном тонком корпусе.

Применённый здесь ЖК-дисплей обладает соотношением сторон 16:10, разрешением 3008 × 1880 пикселей, частотой обновления 165 Гц, поддержкой HDR10, HDR Vivid и Dolby Vision, яркостью до 700 кд/м², а сверху он прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 9400+ (3 нм; одно ядро Cortex-X925 с частотой 3,73 ГГц, три ядра Cortex-X4 с частотой 3,3 ГГц и четыре Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц; графика Immortalis-G925 MC12). За охлаждение компонентов отвечает система с испарительной камерой общей площадью 12 050 мм². Redmi K Pad доступен в конфигурациях с 8, 12 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, а также с накопителями объёмом 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт стандарта UFS 4.1.

Планшет оснащён двумя камерами: основная — 13-Мп сенсор OV13B формата 1/3,06″ с объективом f/2.2, фронтальная — 8-Мп сенсор OV08D формата 1/4″ с объективом f/2.28.

Габариты устройства составляют 205,13 × 132,03 × 6,46 мм, масса — 326 г. Планшет получил аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч, систему стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также порты USB Type-C 3.2 Gen1 и USB 2.0. В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 67 Вт. В качестве операционной системы используется Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.

Redmi K Pad доступен в зелёном, чёрном и фиолетовом цветах. Стоимость различных конфигураций:

8 + 256 Гбайт — 2799 юаней ($390);

12 + 256 Гбайт — 3099 юаней ($430);

12 + 512 Гбайт — 3399 юаней ($473);

16 + 512 Гбайт — 3599 юаней ($501);

16 Гбайт+ 1 Тбайт — 4199 юаней ($585).

В Китае планшет уже поступил в продажу.