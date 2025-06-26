Сегодня 27 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки Xiaomi представила компактный планшет Re...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Xiaomi представила компактный планшет Redmi K Pad на флагманском процессоре по цене от $390

Компания Xiaomi представила компактный флагманский планшет Redmi K Pad. Новинка оснащена 8,8-дюймовым дисплеем и производительной аппаратной платформой, а выполнена она в элегантном тонком корпусе.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Применённый здесь ЖК-дисплей обладает соотношением сторон 16:10, разрешением 3008 × 1880 пикселей, частотой обновления 165 Гц, поддержкой HDR10, HDR Vivid и Dolby Vision, яркостью до 700 кд/м², а сверху он прикрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 9400+ (3 нм; одно ядро Cortex-X925 с частотой 3,73 ГГц, три ядра Cortex-X4 с частотой 3,3 ГГц и четыре Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц; графика Immortalis-G925 MC12). За охлаждение компонентов отвечает система с испарительной камерой общей площадью 12 050 мм². Redmi K Pad доступен в конфигурациях с 8, 12 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X, а также с накопителями объёмом 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт стандарта UFS 4.1.

Планшет оснащён двумя камерами: основная — 13-Мп сенсор OV13B формата 1/3,06″ с объективом f/2.2, фронтальная — 8-Мп сенсор OV08D формата 1/4″ с объективом f/2.28.

Габариты устройства составляют 205,13 × 132,03 × 6,46 мм, масса — 326 г. Планшет получил аккумулятор ёмкостью 7500 мА·ч, систему стереодинамиков с поддержкой Dolby Atmos, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также порты USB Type-C 3.2 Gen1 и USB 2.0. В комплект поставки входит зарядное устройство мощностью 67 Вт. В качестве операционной системы используется Android 15 с фирменной оболочкой HyperOS 2.

Redmi K Pad доступен в зелёном, чёрном и фиолетовом цветах. Стоимость различных конфигураций:

  • 8 + 256 Гбайт — 2799 юаней ($390);
  • 12 + 256 Гбайт — 3099 юаней ($430);
  • 12 + 512 Гбайт — 3399 юаней ($473);
  • 16 + 512 Гбайт — 3599 юаней ($501);
  • 16 Гбайт+ 1 Тбайт — 4199 юаней ($585).

В Китае планшет уже поступил в продажу.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хiaomi представила открытые наушники OpenWear Stereo Pro с пятью динамиками за $139
Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 10 с автономностью до 21 дня и ценой от $37,5
Xiaomi представила смарт-очки AI Glasses с камерой Sony, чипом Snapdragon и автономностью выше 8 часов за $280
Xiaomi представила Redmi K80 Ultra: самый мощный MediaTek, батарея на 7410 мА·ч и лишь двойная камера — от $360
На российских маркетплейсах упали продажи контрафактной электроники, но подделок популярных брендов всё ещё много
OnePlus анонсировала скорый выход смартфонов Nord 5 и Nord CE5, а также смарт-часов, планшета и наушников
Теги: xiaomi, redmi, планшет, dimensity 9400+
xiaomi, redmi, планшет, dimensity 9400+
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
iPhone 17 Pro показался живьём с совершенно новым оформлением камер
Глава МТС похвалилась запуском первой российской базовой станции 5G, но до полноценных сетей ещё далеко
«Это не просто ремастер»: долгожданная System Shock 2: 25th Anniversary Remaster стартовала в Steam с «очень положительными» отзывами
Кавардак на рынке памяти продолжается — 16-Гбит чипы DDR4 стоят уже вдвое дороже DDR5 такой же ёмкости
Конец эпохи: Microsoft «похоронила» синий экран смерти в Windows 11
Новый крупный патч добавил в Warhammer 40,000: Space Marine 2 режим «Осада» с бесконечными волнами тиранидов и еретиков 34 мин.
ИИ-поиск добрался до YouTube — в выдаче появились сгенерированные ИИ рекомендации и тексты 57 мин.
В Steam стартовала летняя распродажа с «морем скидок на игры всех жанров» 3 ч.
Легендарный сценарист Крис Авеллон присоединился к работе над амбициозной фэнтезийной RPG про борьбу с тоталитарным режимом 4 ч.
Продажи кооперативной игры Peak от авторов Content Warning и Another Crab's Treasure достигли новой вершины — два миллиона за девять дней 7 ч.
VK Tech представил Private Cloud Light — альтернативу зарубежным платформам виртуализации 8 ч.
ИИ-приложения теперь можно создавать прямо в чате с ботом Claude AI 9 ч.
«Мы возводили стены, а должны были строить мосты»: на PS5 вышла Death Stranding 2: On the Beach, а Кодзима опубликовал финальный трейлер игры 10 ч.
Обучать ИИ на онлайн-библиотеках законно — так решил суд в деле авторов книг против Meta 11 ч.
Пример Game Pass не заразителен: Sony не станет добавлять свои игры в PS Plus на релизе, потому что всё и так «очень хорошо» 11 ч.
«Аквариус» передал в залог структуре «Сбера» доли в двух компаниях 2 ч.
Xiaomi представила компактный планшет Redmi K Pad на флагманском процессоре по цене от $390 2 ч.
Хiaomi представила открытые наушники OpenWear Stereo Pro с пятью динамиками за $139 2 ч.
Китайская Loongson представила серверные процессоры 3C6000 — до 64 ядер и производительность Xeon четырёхлетней давности 2 ч.
Такого кризиса ещё не было: кадровый голод в производстве чипов достигнет миллиона специалистов к 2030 году 2 ч.
Xiaomi представила фитнес-браслет Smart Band 10 с автономностью до 21 дня и ценой от $37,5 3 ч.
Xiaomi представила смарт-очки AI Glasses с камерой Sony, чипом Snapdragon и автономностью выше 8 часов за $280 4 ч.
Xiaomi представила Redmi K80 Ultra: самый мощный MediaTek, батарея на 7410 мА·ч и лишь двойная камера — от $360 4 ч.
Xiaomi представила раскладушку Mix Flip 2 с чипом Snapdragon 8 Elite, ёмкой батареей и двумя камерами Leica за $835 5 ч.
Представлен Vivo X200 FE — компактный флагман с камерой Zeiss для поколения Z 5 ч.