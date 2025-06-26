ИИ-поиск добрался до YouTube — в выдаче появились сгенерированные ИИ рекомендации и тексты

В YouTube начали тестировать функцию, похожую на ИИ-обзоры (AI Overviews), которая уже используется в поисковой системе Google. Теперь, при определённых запросах, пользователи увидят не просто список видео, а более развёрнутый ответ в виде основного ролика, миниатюр других клипов и текста, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ). Чтобы посмотреть полную версию, достаточно нажать на главное видео в блоке.

При поиске видео, связанных с покупками, путешествиями или местными достопримечательностями, некоторые пользователи YouTube Premium в США увидят ИИ-карусель с результатами. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Функция доступна пока только через мобильные приложения iOS и Android, работает исключительно с видео на английском языке и будет находиться на тестировании до 30 июля. По данным внутреннего документа поддержки YouTube, участвовать в эксперименте смогут лишь случайно отобранные подписчики Premium-аккаунтов в США. Как отмечает The Verge, это ограничение связано с этапом тестирования новой технологии.

Кроме того, сервис расширил доступ к своему диалоговому ИИ-инструменту, который позволяет задавать вопросы о содержании видео. Ранее эта функция была доступна только пользователям Premium, а теперь стала доступна и некоторым обычным пользователям в США. Напомним, инструмент был представлен ещё в 2023 году, но его массовое внедрение началось только сейчас.