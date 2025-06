Блоки питания TESLA: надёжность, защита и выгодная цена для любой сборки

От компьютерных комплектующих требуется не только высокая производительность и мощность, но и надёжность — особенно когда речь идёт о блоках питания. Бренд TESLA предлагает блоки питания, оптимальные по цене и оснащённые всем необходимым для стабильной работы как домашних, так и игровых систем.

В линейке блоков питания TESLA представлены две основные серии — C и Q, каждая из которых рассчитана на определённый сегмент пользователей. Модели серии C (C450, C500, C600, C700) покрывают диапазон мощности от 450 до 700 Вт и идеально подходят для офисных, домашних и базовых игровых сборок. Серия Q (Q500, Q600, Q700) с мощностью от 500 до 700 Вт адресована тем, кто собирает более производительные системы, нуждается в высоком КПД и дополнительных функциях — эти устройства соответствуют стандарту 80 Plus Bronze (КПД выше 81 %) и предлагают продвинутую систему охлаждения с автоматической регулировкой оборотов 120-мм вентилятора.

Блоки питания TESLA выделяются комплексом систем защиты, который включает фильтр электромагнитных помех (EMI-Filter), защиту от коротких замыканий (SCP), защиту от подачи повышенного (OVP) и пониженного напряжения (UVP), защиту от перегрузки по току (OCP) и защиту от перегрева (OTP).

Все устройства выполнены в лаконичном чёрном цвете, что делает их универсальными для любого ПК. Блоки питания оснащаются длинными плоскими кабелями, которые удобнее прокладывать в системе для получения аккуратной сборки. Предлагается весь набор коннекторов, необходимых для подключения современных комплектующих. На каждый блок питания предоставляется двухлетняя гарантия — редкое явление в данном ценовом сегменте.

Серия TESLA C представляет собой доступные решения для ПК, предназначенных для повседневных задач. Серия включает следующие модели:

TESLA C450 на 450 Вт — 1340 рублей;

TESLA C500 на 500 Вт — 1870 рублей;

TESLA C600 на 600 Вт — 2010 рублей;

TESLA C700 на 700 Вт — 2470 рублей.

Заметим, что выше указаны базовые оптовые цены. Зарегистрированным участникам программы дисти предусмотрены скидки. Физические лица могут приобрести товар на маркетплейсах.

Эти модели оптимальны для пользователей, которым важно надёжное электропитание без переплат за дополнительные опции. За счёт своей цены и набора функций они идеально впишутся в сборки для офиса, дома, а также в игровые ПК начального уровня. Модель C450 сертифицирована по стандарту 80 Plus, что гарантирует достойный КПД. Данные БП оснащены производительными и тихими вентиляторами диаметром 120 мм.

Серия TESLA Q ориентирована на бюджетные игровые компьютеры. Серия включает следующие модели:

TESLA Q500 на 500 Вт — 2580 рублей;

TESLA Q600 на 600 Вт — 2820 рублей;

TESLA Q700 на 700 Вт — 3200 рублей.

В линейке Q применяется автоматическая регулировка скорости вентилятора в зависимости от нагрузки, что снижает уровень шума и продлевает ресурс работы. Сертификация 80 Plus Bronze обеспечивает высокий КПД и меньшие потери энергии, а механизм пассивной коррекции коэффициента мощности (PPFC) улучшает фильтрацию помех. Эти модели предназначены для сборок с дискретными видеокартами начального, среднего и даже предфлагманского класса, где особенно важны стабильная подача энергии и эффективное охлаждение источника питания.

Блоки питания TESLA предлагают широкий выбор моделей с разной мощностью под разные системы — офисные сборки, домашние ПК, а также игровые компьютеры начального и среднего класса, — и все с демократичными ценами. Производитель обещает высокий уровень надёжности, полный комплекс систем защиты и два года гарантии. Выбрать и купить подходящий блок питания можно на официальном сайте Comepart — для каждой модели доступна актуальная цена и подробные характеристики.

Реклама | ООО «Открытые технологии» ИНН 5405255422 erid: F7NfYUJCUneTRUfWkLRG