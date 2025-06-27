Плёночные фотографии сравнили с имитацией фотоплёнки у смартфона Honor 400 Pro

Российский фотограф Алексей Сулима провёл любопытный эксперимент. Он протестировал режим имитации фотоплёнки смартфона Honor 400 Pro и сравнил результаты с фотографиями, сделанными в тех же условиях на плёночную «мыльницу». Ранее в линейке Honor 200 появился портретный режим, разработанный совместно с легендарной парижской фотостудией Harcourt. В новых смартфонах он дополнен пресетами, имитирующими особенности популярных ретро-плёнок Kodak и Fujifilm.
Фотограф сравнил в повседневных сценариях цветопередачу плёночных пресетов KE100, KP160 и NC200 смартфона HONOR 400 Pro c фотографиями, сделанными обычной плёночной «мыльницей» на плёнки Kodak Ektar 100, Kodak Portra 160 и Fujifilm 200.
Конечно, Алексей не рассчитывал на полную идентичность цветопередачи из-за принципиально разного способа формирования изображения. При съёмке на плёнку светочувствительность определяется самой плёнкой, причём простейшая «мыльница» выставляет значения диафрагмы и выдержки самостоятельно и повлиять на это владелец не может.
Смартфон ограничен оптическими и техническими особенностями маленького объектива и сенсора, зато позволяет выбрать параметры экспозиции и располагает внушительными возможностями для постобработки снимков. Изображение, полученное с сенсора камеры, обрабатывается при помощи продвинутых алгоритмов вычислительной фотографии.
Безусловно, цифровая фотография лишена спонтанности и некоего шарма аналогового снимка, зато даёт больше шансов на получение приемлемого качества изображения в сложных условиях освещения. Плёнка, в силу своей низкой светочувствительности, лучше всего показывает себя в уличных сценариях при дневном освещении. Смартфон за счёт постобработки может «вытянуть» сложные кадры и при этом добавить фотографиям ностальгический флёр за счёт изменения цветопередачи, добавления лёгкой зернистости и чуть сниженного контраста.
Самые интересные результаты тестирования — в фотогалерее:
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Одним из важнейших достоинств Honor 400 Pro 5G, как утверждает производитель, является набор тыловых камер:
- 200-мегапиксельная основная камера с 1/1,4-дюймовым сенсором, диафрагмой ƒ/1,9, оптической и электронной стабилизацией изображения и 50-кратным зумом;
- 50-мегапиксельная камера с телеобъективом, диафрагмой ƒ/2,0 и оптической стабилизацией;
- 12-мегапиксельная широкоугольная камера с углом обзора 112°, которая также используется для макросъёмки.
Смартфон предлагает широкий спектр режимов съёмки и редактирования изображений с помощью технологий искусственного интеллекта. Доступно удаление лишних объектов, случайных прохожих, бликов и отражений, расширение границ кадра, превращение статичных изображений в короткие видеоролики и другие инструменты.
Кремний-углеродный аккумулятор Honor 400 Pro ёмкостью 5300 мА·ч обеспечивает 33 часа работы в режиме разговора, 26 часов в режиме просмотра локального видео или 15 часов просмотра видео из интернета. Производитель утверждает, что после 4 лет и 1200 циклов зарядки батарея сохраняет 80 % от исходной ёмкости. Проводная зарядка мощностью 100 Вт обеспечивает заряд до 50 % всего за 15 минут, также поддерживается беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.
Сделать предварительный заказ на смартфон Honor 400 Pro в России можно будет с 1 июля.
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