Asus выпустила GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5090 со съёмным коннектором GC-HPWR для скрытого питания

Компания Asus выпустила первые видеокарты стандарта BTF 2.5 — TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB BTF White и ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF OC Edition, оснащённые новым проприетарным скрытым коннектором питания GC-HPWR. Этот коннектор сделан съёмным, что вкупе с наличием стандартного 12+4-контактного коннектора питания позволяет использовать видеокарты с обычными материнскими платами.

Новый коннектор GC-HPWR рассчитан на передачу до 1000 Вт мощности на видеокарту — значительно больше, чем обеспечивает 12+4-контактный кабель питания 12VHPWR/12V-2×6. Однако стоит отметить, что питание на разъём GC-HPWR, расположенный на материнской плате, подаётся через всё тот же 12V-2×6, находящийся на её обратной стороне и ограниченный мощностью 600 Вт. При демонтаже GC-HPWR видеокарту можно подключить через стандартный кабель — помимо GC-HPWR, карты BTF 2.5 оснащаются также привычным разъёмом питания. Это делает сборку ПК более гибкой.

В остальном TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB BTF White и ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB BTF OC Edition полностью идентичны своим обычным версиям без коннектора GC-HPWR.

Для графического процессора TUF Gaming GeForce RTX 5070 Ti 16GB BTF White с 8960 ядрами CUDA заявлена Boost-частота 2452 МГц в стандартном режиме и 2482 МГц в режиме OC. Карта оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами.

Модель ROG Astral GeForce RTX 5090 BTF OC Edition на базе GPU с 21 760 ядрами CUDA предлагает Boost-частоты 2580 и 2610 МГц соответственно. Система охлаждения видеокарты включает четыре вентилятора.

Стоимость видеокарт производитель не сообщил, однако она, вероятно, будет выше, чем у обычных версий, что обусловлено изменениями в конструкции печатных плат. В продаже новинки появятся в третьем квартале этого года.