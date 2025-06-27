«Яндекс Фабрика» представила первые фирменные Bluetooth-колонки Commo Stage. Покупатели могут выбрать одну из двух моделей: вытянутую Stage 30 и компактную Stage 5.

Колонка Commo Stage 30 мощностью 30 Вт оснащена двумя динамиками и может работать без подзарядки до 15 часов. В конструкции Commo Stage 5 используются динамики мощностью 5 Вт в сочетании с пассивным излучателем. Эта модель способна функционировать автономно до 10 часов.

Обе Bluetooth-колонки оснащены разъёмом USB Type-C и поддерживают подключение к нескольким устройствам благодаря модулю Bluetooth 5.3. Также предусмотрен микрофон, позволяющий принимать входящие звонки. Поддерживается возможность создания стереосистемы, включающей до 10 колонок.

Корпуса колонок Commo Stage выполнены из пластика и резины и обеспечивают защиту внутренних компонентов по стандарту IP67. Покупателям доступны версии в серо-зелёном, лавандовом, чёрном, льняном и других цветовых вариантах. В комплект поставки входят колонка, USB-кабель, ремешок и карабин.

Обе новинки уже доступны на «Яндекс Маркете». Модель Commo Stage 5 предлагается по цене 3490 рублей, а за Commo Stage 30 придётся заплатить 6990 рублей.