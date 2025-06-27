Сегодня 27 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... «Яндекс Фабрика» выпустила первые Blueto...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

«Яндекс Фабрика» выпустила первые Bluetooth-колонки под брендом Commo — от 3490 рублей

«Яндекс Фабрика» представила первые фирменные Bluetooth-колонки Commo Stage. Покупатели могут выбрать одну из двух моделей: вытянутую Stage 30 и компактную Stage 5.

Источник изображений: «Яндекс Фабрика»

Источник изображений: «Яндекс Фабрика»

Колонка Commo Stage 30 мощностью 30 Вт оснащена двумя динамиками и может работать без подзарядки до 15 часов. В конструкции Commo Stage 5 используются динамики мощностью 5 Вт в сочетании с пассивным излучателем. Эта модель способна функционировать автономно до 10 часов.

Обе Bluetooth-колонки оснащены разъёмом USB Type-C и поддерживают подключение к нескольким устройствам благодаря модулю Bluetooth 5.3. Также предусмотрен микрофон, позволяющий принимать входящие звонки. Поддерживается возможность создания стереосистемы, включающей до 10 колонок.

Корпуса колонок Commo Stage выполнены из пластика и резины и обеспечивают защиту внутренних компонентов по стандарту IP67. Покупателям доступны версии в серо-зелёном, лавандовом, чёрном, льняном и других цветовых вариантах. В комплект поставки входят колонка, USB-кабель, ремешок и карабин.

Обе новинки уже доступны на «Яндекс Маркете». Модель Commo Stage 5 предлагается по цене 3490 рублей, а за Commo Stage 30 придётся заплатить 6990 рублей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Яндекс» перевёл умную колонку «Станцию Дуо Макс» на новую ОС и наделил функциями смарт-телевизоров
Обзор беспроводной колонки «Яндекс Станция Стрит»: «Алиса» в городах
Музыкальный привет из 80-х: We Are Rewind представила кассетный бумбокс с пространственным звуком и Bluetooth
Хiaomi представила открытые наушники OpenWear Stereo Pro с пятью динамиками за $139
Samsung выпустила Galaxy Buds Core — свои самые доступные беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Vivo представила беспроводные наушники TWS Air3 Pro с мощным шумоподавлением и автономностью до 52 часов
Теги: commo stage, яндекс, bluetooth-колонка
commo stage, яндекс, bluetooth-колонка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Насмешка над конкуренцией»: Apple дала разработчикам выбор — 5 % комиссии или урезанные функции App Store
В Китае придумали, как обмануть Вселенную и создать отказоустойчивый квантовый компьютер
Такого кризиса ещё не было: кадровый голод в производстве чипов достигнет миллиона специалистов к 2030 году
Проблемный запуск роботакси Tesla показал, насколько недооценена конкурирующая Waymo
«Жду больше, чем GTA VI»: новый геймплей аркадного боевика Terminator 2D: No Fate по мотивам «Терминатор 2: Судный день» очаровал игроков
Инфраструктура в публичном облаке России ежегодно увеличивается почти на треть 34 мин.
Хакеры могут захватить тысячи серверов — в популярном контроллере для удалённого управления найдена критическая уязвимость 2 ч.
Google выпустила приложение Doppl для виртуальной примерки нарядов 2 ч.
Ущерб российскому бизнесу от DDoS-атак утроился в 2025 году, и это не предел 4 ч.
Digital Realty выбрала HPE Private Cloud для модернизации своего парка ЦОД по всему миру 5 ч.
Минспорт разработал новый стандарт физподготовки киберспортсменов — сколько нужно накликать за 30 секунд, чтобы получить квалификацию 5 ч.
Google доработала и перезапустила ИИ-функцию Ask Photos для поиска фото по содержимому 5 ч.
В очаровательном приключении The Plucky Squire появился хардкорный режим для тех, кому игра показалась слишком лёгкой 6 ч.
DeepSeek упёрся в санкции: разработка модели R2 забуксовала из-за нехватки чипов Nvidia 7 ч.
Страшно интересно: Capcom показала первый геймплей Resident Evil Requiem и раскрыла подробности амбициозного хоррора 7 ч.
Cooler Master выпустила компактный корпус NR200P V3 с поддержкой больших и мощных видеокарт 18 мин.
Китайский «Большой фонд» сосредоточится на импортозамещении в литографии и проектировании чипов 2 ч.
«Яндекс Фабрика» выпустила первые Bluetooth-колонки под брендом Commo — от 3490 рублей 2 ч.
Asus выпустила GeForce RTX 5070 Ti и RTX 5090 со съёмным коннектором GC-HPWR для скрытого питания 2 ч.
«Удомля-3»: в Тверской области заработала третья очередь дата-центра «РТК-ЦОД» 2 ч.
Франция создаст многоразовый космоплан, похожий на «Шаттл» — деньги на него уже нашли 2 ч.
К 2050 году в мире будет 4 млрд роботов с ИИ — и TSMC планирует на этом хорошо заработать 4 ч.
Плёночные фотографии сравнили с имитацией фотоплёнки у смартфона Honor 400 Pro 4 ч.
Взрыв забросил обломки Starship в Мексику — местные начали сдавать в цветмет 5 ч.
Самый маленький в мире одноплатный компьютер на базе Intel Core Raptor Lake — AAEON de next-RAP8 5 ч.