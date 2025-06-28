Мозговой имплант N1 компании Neuralink получили уже семь пациентов с опорно-двигательными проблемами

Согласно данным Неврологического института Барроу, мозговой имплант N1 компании Neuralink получили уже семь пациентов с проблемами в опорно-двигательной системе. Имплант позволяет людям с повреждениями шейного отдела спинного мозга или боковым амиотрофическим склерозом (БАС или ALS) управлять компьютером с помощью мыслей.

В феврале 2025 года Neuralink подтвердила, что три человека получили N1. Количество пользователей импланта увеличилось до пяти к июню, когда компания также сообщила о получении финансирования в размере 650 миллионов долларов. «Теперь нас семь», — сообщили недавно представители института в социальной сети X. Аккаунт Neuralink ретвитнул это сообщение.

Шестеро из семи пациентов принимают участие в исследовании PRIME, проводимом Неврологическим институтом Барроу. Операции по имплантации N1 институт проводит в Финиксе, штат Аризона. Согласно брошюре программы, цель исследования — доказать, что имплант N1, хирургический робот R1 и приложение N1 User для ПК безопасны и эффективны.

Участники исследования получают имплант через операцию, в ходе которой специально изготовленная роботизированная рука просверливает отверстие в их черепе и подключает устройство к мозгу с помощью тончайших токопроводящих контактов. Имплант подключается к компьютеру через Bluetooth, что позволяет пациентам перемещать курсор компьютерной мыши, выбирать слова для ввода, просматривать веб-страницы и даже играть в видеоигры — любимое занятие первого пациента Neuralink, Ноланда Арбо (Noland Arbaugh), который может делать всё это, не двигая конечностями или пальцами.

«Я буквально просто думаю: хочу, чтобы курсор прошёл по этой части клавиатуры и выбрал эту клавишу. Я уже не играю в такое количество видеоигр, сколько играл в начале. Я постоянно ищу способы улучшить свою жизнь и обеспечивать себя финансово. Занимаюсь разбором множества писем, редактированием веб-сайтов, написанием текстов, исследованиями, банковскими операциями, ведением домашнего хозяйства. Просто стараюсь быть взрослым человеком, пытающимся найти способ прожить жизнь», — сказал Арбо в недавнем интервью PCMag.

Но у технологии есть ограничения. «Управление курсором находится на 90 % от того, что я хотел бы сделать, и есть несколько видеоигр, в которые я хотел бы поиграть, но пока не могу». Тем не менее, это «было путешествием всей жизни», говорит Арбо. Это изменило его взгляд на жизнь, а также дало ему убеждение в том, что однажды у каждого, кто захочет, будет свой нейроинтерфейс, подобный N1. «Это выведет нас на совершенно новый уровень в плане человеческого развития, общественного развития, если мы будем двигаться вперёд ответственно», — считает Арбо.

Арбо, которому сейчас 31 год, был парализован во время несчастного случая при дайвинге. Среди других пациентов Neuralink — Алекс, бывший проектировщик автомобильных деталей, который потерял функцию рук и использует свой имплант N1 для проектирования 3D-деталей машин с помощью автоматизированного проектирования (САПР). Третий пациент — Брэд. По данным Неврологического института Барроу, он первый человек с БАС, которому установили имплант N1.

Майк — четвёртый пациент и «первый человек, использующий имплант N1 и имеющий работу с полной занятостью. Он работал техником по обследованию в городском правительстве и проводил большую часть времени в полевых условиях, пока его БАС не сделал эту работу слишком сложной. Как и Алекс, Майк использовал программное обеспечение CAD со своим устройством Neuralink, чтобы продолжать выполнять исследовательскую работу из дома и обеспечивать свою семью».

По данным Университета Майами, пятым пациентом является человек, известный под именем Эр Джей, ветеран, оказавшийся парализованным после аварии на мотоцикле. О ещё двух пациентах ничего неизвестно. Вероятно, они решили остаться анонимными.

Компания Neuralink, возглавляемая американским миллиардером Илоном Маском (Elon Musk), конкурирует с несколькими другими стартапами по разработке интерфейсов мозг-компьютер, такими как Echo и Synchron. Устройство последней имплантировано 10 людям и вскоре станет первым имплантом с поддержкой Bluetooth-подключения к устройствам Apple. В отличие от устройства Neuralink, устройство Synchron не требует трепанации черепа и контакта с корой головного мозга. Оно вставляется в вену над мозгом. У каждой компании свой метод установки имплантов, но одна и та же цель — улучшение качества жизни людей с тяжёлыми физическими ограничениями.