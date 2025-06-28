Вторая жизнь «Конкорда»: обновлённый сверхзвуковой лайнер вернётся в небо, но это не точно

Зарегистрированная в Лондоне компания Fly-Concorde Limited объявила о планах вернуть в небо легендарные сверхзвуковые пассажирские самолёты «Конкорд» (Concorde). В 2026 году исполнится ровно 50 лет с начала полётов этих лайнеров премиум-класса. Эксплуатация «Конкордов» завершилась в 2003 году из-за крайней убыточности. На новом витке развития сверхзвуковой гражданской авиации, уверяют в компании, этого не произойдёт.

Компания Fly-Concorde Limited была зарегистрирована в октябре 2024 года. Информации о её финансовых возможностях и деятельности пока нет — первый отчёт будет обнародован в октябре текущего года. Компанию возглавил специалист по сверхзвуковым ударам доктор Пано Крако Черчилль (Pano Churchill). Утверждается, что он зарегистрировал первый в мире патент на технологию смягчения последствий звукового удара при преодолении звукового барьера в атмосфере.

Формально надежды на возрождение гражданской сверхзвуковой авиации связывают с указом президента США Дональда Трампа (Donald Trump), подписанным 6 июня 2025 года. Этим указом, в частности, разрешаются коммерческие сверхзвуковые полёты над населёнными территориями США. Ранее это было запрещено с 1973 года из-за высокого уровня шумового загрязнения, сопровождающего такие перелёты.

В новых условиях — с учётом появления высокопрочных и лёгких композитных материалов, новых видов топлива и прогресса в конструкции авиационных двигателей — ожидается, что обновлённые «Конкорды» станут выгодным и востребованным транспортом для дальнемагистральных перелётов. Полёт из Лондона в Нью-Йорк, к примеру, можно будет совершить за два часа — примерно в четыре раза быстрее, чем на современных авиалайнерах.

«Конкорд 2.0» в целом будет напоминать своего предшественника: дельтовидное крыло, опускающийся нос для улучшенного обзора при посадке и взлёте — все узнаваемые черты останутся. Однако новый самолёт станет на 50 % легче и будет использовать биотопливо, что позволит снизить расход топлива и уменьшить экологический след. Заявленная высота крейсерского полёта при скорости 2,2 Маха составит 18,3 км — выше, чем у большинства современных гражданских самолётов. В салоне разместятся 100 пассажиров в премиальном классе с просторной планировкой.

Все заявления пока можно рассматривать лишь как намерения. Крайне маловероятно, что полёты обновлённых «Конкордов» возобновятся уже через год или два. Если бы это было возможно, о таких самолётах стало бы известно ещё 10–15 лет назад. Даже не затрагивая вопрос производства, сертификация нового воздушного судна потребует многих лет испытаний. Но ведь с чего-то нужно начинать — например, с попытки возродить мечту всей авиации.