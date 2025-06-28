Сегодня 28 июня 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software программное обеспечение Microsoft подтвердила скорый выход Windo...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Microsoft подтвердила скорый выход Windows 11 25H2 — установить обновление будет проще, чем 24H2

Компания Microsoft выпустила первую предварительную версию Windows 11 25H2, которая недавно стала доступна участникам программы предварительной оценки. Стабильная версия платформы, как и ожидалось, появится осенью. Microsoft также подтвердила, что Windows 11 25H2 построена на той же платформе, что и 24H2, и обе версии операционной системы будут иметь одну и ту же ветку обслуживания.

Источник изображения: Windows Central

Источник изображения: Windows Central

Это означает, что пользователям будет проще обновиться до наиболее актуальной версии ОС. Ожидается, что процесс обновления с Windows 11 24H2 до 25H2 займёт столько же времени, сколько установка обычного пакета накопительных обновлений. При этом не будут перезаписываться системные файлы, а загрузка, установка и последующая перезагрузка займут всего несколько минут. Это отличается от обновления с Windows 11 23H2 до 24H2, при котором перезаписывались многие системные компоненты, что занимало больше времени.

Поскольку Windows 11 25H2 и 24H2 построены на одной и той же платформе, можно ожидать, что обе версии получат схожие новые функции. Это не первый случай, когда Microsoft использует единую платформу для нескольких версий Windows. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2023 году, когда компания выпустила обновление 23H2. Также известно, что Windows 11 25H2 будет поддерживаться в течение 36 месяцев для корпоративных клиентов и 24 месяцев — для массового сегмента.

Несмотря на выпуск предварительной версии Windows 11 25H2, в ней пока нет новых функций или существенных нововведений. Список изменений для этой сборки аналогичен описанию последней предварительной версии Windows 11 24H2. По данным источника, эксклюзивные функции, которые появятся только в Windows 11 25H2, начнут тестироваться в ближайшие недели. Что касается сроков выхода стабильной версии ОС, её распространение ожидается в сентябре–октябре этого года.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Microsoft выведет антивирусное ПО за пределы ядра Windows, кардинально изменив безопасность ОС
Конец эпохи: Microsoft «похоронила» синий экран смерти в Windows 11
Microsoft предложила два способа остаться на Windows 10 без оплаты $30
Российские банки тестируют заменитель Apple Pay, но до массового внедрения ещё далеко
Google доработала и перезапустила ИИ-функцию Ask Photos для поиска фото по содержимому
Nvidia завершила бета-тестирование DLSS Transformer — с ней игры пойдут в 4K и 240 FPS
Теги: wndows 11, microsoft, обновление
wndows 11, microsoft, обновление
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В США начали строить горизонтальный ветрогенератор будущего — дешевле и эффективнее классических ветряков
Alibaba представила ИИ-модель Qwen VLo, которая умеет редактировать картинки
Да будет свет: российские IT-компании заинтересовались арендой тёмного волокна
Maxell выпустила кассетный ретро-плеер MXCP-P100 с поддержкой Bluetooth-наушников и USB-C
Microsoft подтвердила скорый выход Windows 11 25H2 — установить обновление будет проще, чем 24H2
Годовая выручка Canonical приблизилась к $300 млн 3 мин.
Использование ИИ превратилось из рекомендации в обязанность для менеджеров Microsoft 4 ч.
Долг Google по штрафам в России превысил 27 млрд рублей — и ещё 2,8 дуодециллиона рублей 4 ч.
Российские банки тестируют заменитель Apple Pay, но до массового внедрения ещё далеко 4 ч.
Роскомнадзор зарегистрировал почти 150 тысяч блогеров-десятитысячников 4 ч.
Facebook захотел покопаться в фотографиях на смартфонах пользователей — скорее всего, для обучения ИИ 6 ч.
В миллионах принтеров Brother обнаружены уязвимости безопасности — некоторые невозможно исправить 11 ч.
Runway готовит платформу для создания игр с помощью ИИ 12 ч.
ЕС пригрозил Meta ежедневными штрафами — бизнес-модель «плати или соглашайся» не прошла проверку 17 ч.
Новая статья: FBC: Firebreak — контроль потерян. Рецензия 18 ч.
Старый марсианский спутник NASA научился «стоять на голове» — это на порядок повысило чувствительность подповерхностного радара 2 ч.
Мёртвый спутник NASA потёрся об атмосферу и перепугал учёных, испустив загадочный радиосигнал 6 ч.
Tesla впервые доехала до покупателя своим ходом без людей в салоне 10 ч.
Intel отправила в отставку директора по стратегии 11 ч.
Мозговой имплант N1 компании Neuralink получили уже семь пациентов с опорно-двигательными проблемами 11 ч.
Xiaomi выпустила контроллер Redmi GamePad за $70 со стиками с эффектом Холла для мобильных устройств 11 ч.
Intel скоро «догонит» AMD по доле рынка серверных процессоров 18 ч.
Intel смогла снизить долю на рынке серверных процессоров до 62 %, но доля AMD всё равно меньше 18 ч.
Учёные заставили цифровой контроллер работать почти при абсолютном нуле — это прорыв для квантовых компьютеров 20 ч.
Над США взорвался пылающий метеорит массой более тонны — осколки пробили жилой дом 23 ч.