Microsoft подтвердила скорый выход Windows 11 25H2 — установить обновление будет проще, чем 24H2

Компания Microsoft выпустила первую предварительную версию Windows 11 25H2, которая недавно стала доступна участникам программы предварительной оценки. Стабильная версия платформы, как и ожидалось, появится осенью. Microsoft также подтвердила, что Windows 11 25H2 построена на той же платформе, что и 24H2, и обе версии операционной системы будут иметь одну и ту же ветку обслуживания.

Это означает, что пользователям будет проще обновиться до наиболее актуальной версии ОС. Ожидается, что процесс обновления с Windows 11 24H2 до 25H2 займёт столько же времени, сколько установка обычного пакета накопительных обновлений. При этом не будут перезаписываться системные файлы, а загрузка, установка и последующая перезагрузка займут всего несколько минут. Это отличается от обновления с Windows 11 23H2 до 24H2, при котором перезаписывались многие системные компоненты, что занимало больше времени.

Поскольку Windows 11 25H2 и 24H2 построены на одной и той же платформе, можно ожидать, что обе версии получат схожие новые функции. Это не первый случай, когда Microsoft использует единую платформу для нескольких версий Windows. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2023 году, когда компания выпустила обновление 23H2. Также известно, что Windows 11 25H2 будет поддерживаться в течение 36 месяцев для корпоративных клиентов и 24 месяцев — для массового сегмента.

Несмотря на выпуск предварительной версии Windows 11 25H2, в ней пока нет новых функций или существенных нововведений. Список изменений для этой сборки аналогичен описанию последней предварительной версии Windows 11 24H2. По данным источника, эксклюзивные функции, которые появятся только в Windows 11 25H2, начнут тестироваться в ближайшие недели. Что касается сроков выхода стабильной версии ОС, её распространение ожидается в сентябре–октябре этого года.