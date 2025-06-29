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Раскрыта древнейшая «пасхалка» от разработчиков Apple — 27 лет назад её спрятали в Power Mac G3

Спустя почти три десятилетия тайна скрытого изображения в Power Mac G3 наконец разгадана. Инженер-программист Дуг Браун (Doug Brown) обнаружил метод активации давно известной, но недоступной «пасхалки» — фотоколлаж команды разработчиков G3, встроенной в ROM компьютера. Хотя само изображение в формате JPEG было найдено ещё в 2014 году, открыть его никому не удавалось.

Источник изображения: Apple

Источник изображений: Apple

Браун случайно наткнулся на изображение, изучая содержимое ROM-памяти с помощью программы Hex Fiend и шаблона для анализа ROM-файлов Mac. Внутри он нашёл ресурс под названием HPOE, содержащий JPEG с фотографией сотрудников, а также подозрительные строки кода на Pascal в SCSI Manager 4.3 — среди них значились .Edisk, secret ROM image и The Team. Эти слова и оказались ключом к разгадке, пишет Ars Technica. После детального анализа с помощью бесплатного инструмента обратного проектирования с открытым исходным кодом Ghidra стало понятно, что система проверяет наличие RAM-диска с названием secret ROM image, и если такой существует, создаёт файл The Team, в котором и хранится изображение. По сути, Браун провёл обратный инжиниринг и выяснил, что для активации «пасхалки» необходимо отформатировать RAM-диск с этим названием.

Результаты своего исследования Браун опубликовал в блоге, а также поделился ими на IRC-канале (протокол обмена текстовыми сообщениями в реальном времени между ПК). Вскоре один из пользователей понял, как именно активировать функцию. Для этого нужно включить RAM-диск в панели управления Memory, перезагрузиться, выбрать значок RAM-диска, зайти в меню Special и выбрать Erase Disk, после чего ввести в поле форматирования строку secret ROM image. Далее двойной щелчок по появившемуся файлу откроет изображение в программе SimpleText.

Позднее один из участников скрытого фото — Билл Саперштейн (Bill Saperstein), возглавлявший команду G3 и изображённый четвёртым слева во втором ряду, подтвердил, что все члены команды знали о «пасхалке». Он также объяснил, почему доступ к изображению был намеренно усложнён: это стало следствием инцидента с предыдущим Power Mac, в ROM которого была спрятана фотография поп-певицы Полы Джулии Абдул (Paula Julie Abdul) без её согласия. Поэтому в случае с G3 разработчики решили оставить свой собственный след, но сделать его максимально скрытым, чтобы избежать возможных последствий в будущем.

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