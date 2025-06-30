Gigabyte выпустила RTX 5060 и RTX 5060 Ti в исполнениях Eagle Max и Windforce Max с полноразмерным разъёмом PCIe

Компания Gigabyte без лишнего шума обновила видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti в своих фирменных исполнениях Eagle и Windforce версиями Max. Их ключевое отличие от оригинальных вариантов в том же исполнении заключается в оснащении полноразмерным (но не полнофункциональным) разъёмом PCIe.

Модели Eagle Max также выделяются тем, что получили системы охлаждения с тремя вентиляторами. Оригинальные версии этих карт используют компактную систему охлаждения с двумя вентиляторами.

В свою очередь модели Windforce Max визуально практически никак не изменились. Они по-прежнему используют систему охлаждения с двумя вентиляторами. У моделей Max на задней пластине лишь появилась декоративная белая декаль.

Что касается интерфейса PCIe, то у моделей Max он стал полноразмерным. Карты в оригинальных исполнениях оснащены физически уменьшенным до 8 линий разъёмом PCIe. Что, впрочем, не накладывает никаких ограничений, поскольку GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti поддерживают только 8 линий PCIe и построены на укороченных печатных платах. Эти карты не требуют полнофункционального PCIe 5.0 x16 для правильной работы.

Увеличение разъёма до стандартного размера позволило повысить структурную целостность карт. Особенно актуально это для моделей Eagle Max, поскольку они получили более увесистую трёхвентиляторную систему охлаждения.

Исполнение Max получили шесть нижеуказанных моделей:

GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC 16G GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD;

GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC 8G GV-N506TEAGLEMAX OC-8GD;

GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC 16G GV-N506TWF2MAX OC-16GD;

GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC 8G GV-N506TWF2MAX OC-8GD;

GeForce RTX 5060 Eagle Max OC 8G GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD;

GeForce RTX 5060 Windforce Max OC 8G GV-N5060WF2MAX OC-8GD.

Все карты Max имеют точно такие же характеристики, что и оригинальные версии. Таким образом, изменения коснулись лишь системы охлаждения у моделей Eagle, незначительных визуальных элементов у моделей Windforce и появления полноразмерного разъёма PCIe.