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В Telegram появилась «Проверка фактов», но не у всех

В мессенджере Telegram в некоторых каналах появилась функция проверки фактов на достоверность, сообщил телеграм-канал «Код Дурова», редакция которого обнаружила плашку «Проверка фактов» (Fact Check) под публикацией в телеграм-канале We TON об уходе Telegram из России со ссылкой на известное сатирическое издание «Панорама».

Источник изображения: Rubaitul Azad/unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad/unsplash.com

Под публикацией был размещён выделенный блок «Проверка фактов» с разъяснением: «Данная информация не соответствует действительности — Павел Дуров не делал подобных заявлений». При нажатии на кнопку «Что это?» появлялось уведомление о том, что разъяснение было предоставлено самим Telegram. Вместе с тем Telegram официально пока не объявлял о запуске функции «Проверки фактов», и на данный момент плашка фактчекинга под постом в телеграм-канале We TON отсутствует.

«Код Дурова» ещё в мае 2024 года сообщал, что в бета-версии Telegram для платформы Android появилась функция «Проверки фактов» (Fact Check). По данным издания, для её реализации Telegram планирует сотрудничать с агентствами, которые занимаются проверкой информации. При этом сами пользователи не смогут влиять на результаты фактчекинга. Агентства для проверки информации будут назначаться правительствами стран, где доступен Telegram.

Как отметил ресурс РБК, функция проверки информации есть в соцсети X. Её запустили в 2021 году, и проверкой занимаются модераторы в рамках программы «Примечания сообщества». Они оставляют пояснения к твитам по запросу пользователей и получают обратную связь.

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Теги: telegram, мессенджер, социальная сеть
telegram, мессенджер, социальная сеть
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