MSI выпустит компактные GeForce RTX 5050 Gaming с разгоном и без

Компания MSI выпустит видеокарты начального уровня GeForce RTX 5050 Gaming и RTX 5050 Gaming OC с дополнительным заводским разгоном.

MSI стала первой компанией, которая поняла потенциал добавления бренда Gaming в названия своих продуктов, разработав целую серию видеокарт под этим именем раньше, чем кто-либо другой. Долгое время видеокарты серии Gaming от MSI относились к флагманскому сегменту. Однако в последние годы флагманские продукты производителя выпускаются под брендом Suprim, а под маркой Gaming компания предлагает в основном решения среднего ценового сегмента.

Официальный сайт MSI подтверждает, что производитель готовит к выпуску две версии RTX 5050 Gaming. Обе модели оснащены системами охлаждения с двумя вентиляторами и занимают два слота расширения, однако лишены одного ключевого элемента — RGB-подсветки. Это сразу бросается в глаза, поскольку видеокарты серии Gaming предыдущих поколений такую подсветку имели.

Системы охлаждения Twin Frozr 10, используемые в RTX 5050 Gaming, оснащены вентиляторами Stormforce. Примечательно, что производитель не указывает на наличие у них функции полной остановки при отсутствии нагрузки на графическую подсистему. Судя по всему, вентиляторы этих видеокарт работают постоянно, независимо от температуры GPU.

Вариант RTX 5050 Gaming без разгона предлагает Boost-частоты GPU 2572 МГц и 2587 МГц при использовании приложения MSI Center. В свою очередь, версия RTX 5050 Gaming OC предлагает Boost-частоты 2632 и 2647 МГц соответственно.

Согласно официальным данным NVIDIA, RTX 5050 поступит в продажу во второй половине июля. Однако торговая площадка Amazon рекламирует модель MSI GeForce RTX 5050 Shadow 2X и сообщает, что она станет доступна уже с 1 июля.