Anker отзовёт ещё несколько миллионов пауэрбанков с потенциально пожароопасными элементами

Компания Anker объявила об отзыве ещё пяти моделей пауэрбанков «в целях предосторожности» из-за возможных проблем с элементами питания, используемыми в этих устройствах. Ранее в этом месяце компания уже сообщала об отзыве портативных аккумуляторов PowerCore 10000, но в итоге решила перестраховаться и отозвать ряд других моделей. Отмечается, что вероятность неисправности аккумуляторов минимальна, однако при их утилизации следует соблюдать особую осторожность.

Проблема, помимо ранее отозванного Anker PowerCore 10000 (модель A1263), также затронула следующие устройства:

Anker Power Bank на 10 000 мА·ч, мощностью 22,5 Вт (модель A1257);

Anker Power Bank на 20 000 мА·ч, мощностью 22,5 Вт, со встроенным кабелем USB-C (модель A1647);

Anker MagGo Power Bank на 10 000 мА·ч, мощностью 7,5 Вт (модель A1652);

Anker Zolo Power Bank на 20 000 мА·ч, мощностью 30 Вт со встроенными кабелями USB-C и Lightning (модель A1681), а также версия только с кабелем USB-C (модель A1689).

Точное количество подлежащих отзыву устройств не уточняется, но ранее в случае лишь одной модели речь шла о замене более 1 млн экземпляров.

В сообщении компании говорится, что вероятность неисправности «минимальна», а саму проблему удалось выявить в ходе углублённого изучения процедур контроля качества у одного из поставщиков элементов питания.

«Ранее в этом году Anker внедрила ряд усовершенствованных процедур контроля качества, направленных на выявление производственных проблем на ранних этапах производственного цикла. Эти меры предосторожности, вместе с расширенным аудитом компонентов и тестированием на стороне поставщиков, помогли нам выявить потенциальную проблему с литий-ионными аккумуляторами одного из поставщиков», — отмечается в заявлении Anker.

Несмотря на невысокую вероятность возникновения неисправностей, Anker приняла решение отозвать с рынка несколько моделей пауэрбанков. Компания также уведомила отраслевых регуляторов во всех регионах, где продавались потенциально опасные устройства. В сообщении подчёркивается, что неисправность элементов питания может привести «к расплавлению пластиковых компонентов, задымлению и возникновению пожароопасных ситуаций» из-за перегрева.

Anker пообещала компенсировать убытки пользователям, в том числе за счёт предоставления подарочных сертификатов на покупку товаров на официальном сайте. Проверить, затрагивает ли отзыв конкретное устройство, можно на сайте компании по серийному номеру.