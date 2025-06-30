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Anker отзовёт ещё несколько миллионов пауэрбанков с потенциально пожароопасными элементами

Компания Anker объявила об отзыве ещё пяти моделей пауэрбанков «в целях предосторожности» из-за возможных проблем с элементами питания, используемыми в этих устройствах. Ранее в этом месяце компания уже сообщала об отзыве портативных аккумуляторов PowerCore 10000, но в итоге решила перестраховаться и отозвать ряд других моделей. Отмечается, что вероятность неисправности аккумуляторов минимальна, однако при их утилизации следует соблюдать особую осторожность.

Источник изображений: 9to5google.com

Источник изображений: 9to5google.com

Проблема, помимо ранее отозванного Anker PowerCore 10000 (модель A1263), также затронула следующие устройства:

  • Anker Power Bank на 10 000 мА·ч, мощностью 22,5 Вт (модель A1257);
  • Anker Power Bank на 20 000 мА·ч, мощностью 22,5 Вт, со встроенным кабелем USB-C (модель A1647);
  • Anker MagGo Power Bank на 10 000 мА·ч, мощностью 7,5 Вт (модель A1652);
  • Anker Zolo Power Bank на 20 000 мА·ч, мощностью 30 Вт со встроенными кабелями USB-C и Lightning (модель A1681), а также версия только с кабелем USB-C (модель A1689).

Точное количество подлежащих отзыву устройств не уточняется, но ранее в случае лишь одной модели речь шла о замене более 1 млн экземпляров.

В сообщении компании говорится, что вероятность неисправности «минимальна», а саму проблему удалось выявить в ходе углублённого изучения процедур контроля качества у одного из поставщиков элементов питания.

«Ранее в этом году Anker внедрила ряд усовершенствованных процедур контроля качества, направленных на выявление производственных проблем на ранних этапах производственного цикла. Эти меры предосторожности, вместе с расширенным аудитом компонентов и тестированием на стороне поставщиков, помогли нам выявить потенциальную проблему с литий-ионными аккумуляторами одного из поставщиков», — отмечается в заявлении Anker.

Несмотря на невысокую вероятность возникновения неисправностей, Anker приняла решение отозвать с рынка несколько моделей пауэрбанков. Компания также уведомила отраслевых регуляторов во всех регионах, где продавались потенциально опасные устройства. В сообщении подчёркивается, что неисправность элементов питания может привести «к расплавлению пластиковых компонентов, задымлению и возникновению пожароопасных ситуаций» из-за перегрева.

Anker пообещала компенсировать убытки пользователям, в том числе за счёт предоставления подарочных сертификатов на покупку товаров на официальном сайте. Проверить, затрагивает ли отзыв конкретное устройство, можно на сайте компании по серийному номеру.

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Теги: anker, пауэрбанк, брак
anker, пауэрбанк, брак
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