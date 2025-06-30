Слухи: Apple выпустит недорогой MacBook с чипом от iPhone

Компания Apple планирует выпустить недорогой компактный ноутбук MacBook, основой для которого станет собственный микропроцессор Apple A18 Pro, дебютировавший в прошлогоднем флагманском iPhone 16 Pro. Об этом сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

По данным аналитика, Apple разрабатывает доступный MacBook с 13-дюймовым дисплеем и чипом A18 Pro, что сделает устройство первым Mac, оснащённым тем же процессором, что и в iPhone. На данный момент все ноутбуки Apple с фирменными чипами работают на базе процессоров серии M, которые имеют больше ядер и обеспечивают поддержку большего объёма памяти. Также сообщается, что доступный MacBook будет выпускаться в серебристом, голубом, розовом и жёлтом цветовых вариантах.

Ожидается, что серийное производство нового MacBook начнётся в конце четвёртого квартала 2025 года или в начале первого квартала 2026 года. Apple рассчитывает, что этот шаг увеличит объёмы продаж ноутбуков MacBook и обеспечит до 28 % продаж в следующем году. Куо также отметил, что для выпуска нового ноутбука будут использоваться корпуса, производимые китайской компанией Everwin Precision.