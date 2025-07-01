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Nothing представила флагманский Phone (3) с матричным экраном и четвёркой 50-Мп камер за $800

Компания Nothing официально представила смартфон Phone (3) — первый флагман компании за два года. Новинка сохранила узнаваемый дизайн с прозрачной задней панелью, но при этом предложила кардинальные обновления фирменной светодиодной подсветки Glyph. Также новинка получила значительные улучшения в производительности, камерах и пользовательском опыте.

Phone (3) оснащён переработанным интерфейсом Glyph, который теперь представляет собой полноценную систему визуальных уведомлений. Он основан на матричном светодиодном дисплее Glyph Matrix, включающем 489 индивидуально адресуемых светодиодов. Этот экран может отображать иконки контактов, таймер камеры, индикатор заряда и громкости, NFC и многое другое — всё без включения основного экрана.

Кроме того, в новинке дебютировала кнопка Glyph Button (в нижнем правом углу смартфона на изображении выше), которая добавляет Glyph Matrix интерактивности. Эта кнопка позволяет запускать функции Glyph Toys — мини-приложений для заднего экрана, таких как «магический шар», «камень, ножницы, бумага», солнечные часы, таймер, уровень или зеркало для селфи. Всё это превращает заднюю панель не просто в элемент дизайна, а в полноценный интерфейс взаимодействия. Вдобавок Nothing выпустит набор инструментов, который позволит сторонним разработчикам создавать интерактивные мини-игры и приложения для Glyph Matrix.

Другой особенностью Phone (3) является система Essential Space, дебютировавшая ранее в смартфонах серии Phone (3a). Вместе с физической кнопкой Essential Key пользователь может одним нажатием сохранять скриншоты, добавлять к ним подписи, записывать голосовые заметки, которые система распознает и переводит в текст, а также структурировать материалы по коллекциям. Новая функция Flip to Record активирует запись при перевороте смартфона с визуальной индикацией на Glyph Matrix.

Также появилась система Essential Search — универсальная интеллектуальная строка поиска, вызываемая свайпом снизу. Она объединяет локальный и интернет-поиск, давая быстрый доступ к контактам, фотографиям, файлам, событиям календаря и другим данным.

Phone (3) получил высококлассный 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800 × 1260 пикселей и плотностью 460 ppi, поддерживающий HDR10+, частоту обновления 120 Гц и яркость до 4500 кд/м² при воспроизведении HDR-контента. Частота опроса сенсорного слоя достигает 1000 Гц.

Новинка оснащена четырьмя камерами по 50 Мп каждая. Основной модуль построен на 1/1.3-дюймовом сенсоре с оптической стабилизацией, светосильной оптикой ƒ/1.68, улучшенным захватом света и 2-кратным кроп-зумом. Модуль с перископическим объективом предлагает 3-кратный оптический и 60-кратный «ИИ-зум», а также он предлагает 35-мм эквивалентное фокусное расстояние для портретов и поддерживает макросъёмку. Наконец, широкоугольный модуль обладает углом обзора 114°. Четвёртой 50-Мп камерой является фронтальная, которая, как и тыльные способна записывать видео в 4K при 60 fps.

Система TrueLens Engine 4, работающая на чипе Snapdragon 8s Gen 4, обеспечивает на 125 % более быструю обработку изображений и поддержку Ultra XDR Video с двойной экспозицией для сбалансированной съёмки кадров с тёмными и яркими участками.

В основе смартфона лежит субфлагманский процессор Snapdragon 8s Gen 4, выполненный по 4-нм техпроцессу. Он обеспечивает значительный прирост производительности по сравнению с Phone (2) на чипе Snapdragon 8+ Gen1: на 36 % по части центрального процессора, на внушительные 88 % по графике и на 60 % в задачах ИИ. Новинка оснащена 12 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и до 512 Гбайт флеш-памяти UFS 4.0.

Для автономной работы глобальной версии Phone (3) предусмотрен аккумулятор ёмкостью 5150 мА·ч (для индийской версии — 5500 мА·ч), который поддерживает быструю 65-ваттную зарядку (до 50 % за 19 минут). Также присутствуют 15-ваттная беспроводная зарядка и реверсивная зарядка.

Смартфон работает на операционной системе Android 15 с фирменной оболочкой Nothing OS 3.5. Производитель пообещал пять лет обновлений Android и семь лет патчей безопасности. Также отмечается поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, eSIM и NFC. Смартфон полностью защищён от воды и пыли по стандарту IP68.

Стоимость Nothing Phone (3) в модификации с 12 Гбайт оперативной и 256 Гбайт встроенной памяти в Европе составит €799, тогда как за версию с 16 и 512 Гбайт памяти придётся отдать €899. В США новинка оценивается в $799 за младшую версию, и на $100 больше, за старшую.

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Теги: nothing, nothing phone (3), смартфон, snapdragon
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