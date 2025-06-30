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В России выделили частоты для сетей 5G, но в «неудобном» диапазоне

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) одобрила выделение частотного диапазона 4800–4990 МГц для строительства сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Об этом сообщили в Минцифры РФ по итогам заседания комиссии.

Источник изображения: Unsplash

Источник изображения: Unsplash

«Выделена полоса радиочастот 4800–4990 МГц для строительства сетей мобильной связи пятого поколения», — заявили в министерстве. На основе принятого решения Минцифры планирует утвердить приказ о проведении аукционов на частоты в этом диапазоне. Ведомство определит условия участия и стартовую стоимость лотов — это станет следующим шагом к запуску коммерческих сетей 5G в стране.

Решение о выделении диапазона 4800–4990 МГц стало ключевым шагом в формировании инфраструктуры 5G в России. Однако важно отметить, что данный частотный диапазон не является оптимальным для сетей связи пятого поколения. Наиболее часто используемыми в мире для 5G являются частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, который также называют «золотым диапазоном», поскольку он обеспечивает хороший баланс между дальностью действия и пропускной способностью.

В свою очередь, построение сети на частотах 4,8–4,99 ГГц потребует использования большего числа базовых станций, что сделает процесс более затратным. Однако у сотовых операторов не так много выбора, поскольку «золотой диапазон» в России отведён под связь для силовых ведомств, и расставаться с ним они не готовы, хотя Минцифры ведёт соответствующие переговоры.

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Теги: 5g, россия, частоты, сотовая связь
5g, россия, частоты, сотовая связь
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