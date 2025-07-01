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В России открылись предзаказы на смартфоны Honor 400 и 400 Pro с 200-Мп камерами — от 40 990 рублей

В России открыт предзаказ на смартфоны Honor 400 и Honor 400 Pro, оснащённые 200-Мп камерами с поддержкой ИИ, OLED-экранами Honor Eye Comfort, мощными аккумуляторами ёмкостью 6000 мА·ч и широким набором ИИ-инструментов. Новинки ориентированы на пользователей, для которых важны высокое качество мобильной съёмки с точной передачей деталей и технологичные решения для обработки изображений.

Honor 400 Pro получил основную ИИ-камеру с 200-Мп сенсором, системой двойной стабилизации OIS + EIS и диафрагмой f/1.9, дополненную 50-Мп телефотокамерой и 12-Мп ультраширокоугольной камерой. Для съёмки селфи предусмотрена фронтальная камера разрешением 50 Мп.

Базовая модель Honor 400 также оснащена 200-Мп основной камерой, которую дополняет 12-Мп ультраширокоугольная камера. Разрешение фронтальной камеры — 50 Мп.

Обе модели поддерживают обновлённую технологию обработки изображений Honor Image Engine с ИИ-суперзумом: до 30× у Honor 400 и до 50× у Honor 400 Pro. Также реализована функция AI Portrait Snap, которая предсказывает движение объектов и удерживает фокус, а алгоритм AI Dual-lens Bokeh размывает фон и выделяет главный объект, позволяя получать чёткие снимки с естественным освещением и хорошо прорисованными контурами даже в движении.

Также доступны режимы Harcourt и «Имитация фотоплёнки». Последний добавляет изображению зернистость и визуальные эффекты, характерные для плёнок Fuji и Kodak (Portra, Ektar, Gold), анализируя свет и фактуру сцены. Среди инструментов ИИ-редактора — «Удаление прохожих с ИИ», «Удаление отражений с ИИ», «ИИ-расширение», «Оживление фото с ИИ» и «ИИ-апскейл».

Обе модели оснащены аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч. Honor 400 поддерживает проводную зарядку Honor SuperCharge мощностью до 80 Вт, которая обеспечивает до 60 % заряда за 20 минут. Honor 400 Pro поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт (до 51 % за 15 минут и до 100 % — за 42 минуты), а также беспроводную зарядку мощностью до 50 Вт и функцию обратной зарядки.

Honor 400 оснащён 6,55-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2736×1264 пикселя, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 кд/м². У Honor 400 Pro экран OLED диагональю 6,7 дюйма с разрешением 2800×1280 пикселей. Обе модели поддерживают цветовое пространство DCI-P3, ШИМ-регулировку яркости с частотой 3840 Гц и обеспечивают высокую точность цветопередачи и читаемость на солнце благодаря технологии Sunlight Display Enhancement. Фирменная технология защиты зрения Honor Eye Comfort снижает уровень синего излучения и уменьшает нагрузку на глаза при длительном использовании.

Honor 400 получил защиту от пыли и влаги по стандарту IP66, тогда как Honor 400 Pro соответствует стандартам IP68 и IP69. Обе модели прошли сертификацию прочности SGS 5 звёзд, подтверждающую устойчивость к падениям и ударам.

Смартфоны работают под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15. Система включает интеллектуальные функции распознавания и перевода речи, создания и редактирования текстов, взаимодействия с визуальным контентом, а также защиту от поддельного видео с помощью функции «Распознавание дипфейков с ИИ». Функция Magic Capsule позволяет оперативно просматривать уведомления и обеспечивает удобное взаимодействие с интерфейсом.

Honor 400 доступен в трёх конфигурациях памяти: 8+256, 12+256 и 12+512 Гбайт по цене от 40 990 до 48 990 рублей. Старший Honor 400 Pro предлагается в вариантах 12+256 и 12+512 Гбайт по цене 64 990 и 69 990 рублей соответственно.

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Теги: honor, смартфон, предзаказ, россия
honor, смартфон, предзаказ, россия
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