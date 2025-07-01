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Оригинальная Nintendo Switch подорожает спустя восемь лет после запуска — пока только в Канаде

Японский издатель и разработчик Nintendo сообщил о решении пересмотреть стоимость оригинальной Switch спустя более восьми лет после её выпуска. Пока, правда, лишь в одной стране.

Источник изображения: Eurogamer

Источник изображения: Eurogamer

Как стало известно, с 1 августа текущего года цена Nintendo Switch, включая модель с OLED-экраном и Switch Lite, её аксессуаров, цифровых и физических версий игр, подписки Nintendo Switch Online и фигурок amiibo изменится в Канаде.

По словам Nintendo, изменение стоимости упомянутых систем и продуктов продиктовано «рыночными условиями». Nintendo Switch 2 (консоли, аксессуары, ПО) грядущей корректировкой затронута не будет.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

Nintendo не уточнила, в какую именно сторону изменятся цены на Switch в Канаде (это станет ясно через месяц), но ссылка на рыночные условия сигнализирует о предстоящем подорожании товаров, а не наоборот.

Текущая стоимость Nintendo Switch, аксессуаров и игр для неё в Канаде приведена ниже (цены указаны в канадских долларах):

  • Switch Lite — $259;
  • Switch — $399;
  • Switch OLED — $449;
  • контроллеры Joy-Con — $99;
  • Pro Controller — $89;
  • amiibo — от $21 до $41;
  • Switch Online — $25 за год;
  • Switch Online + Expansion Pack — $64 за год;
  • The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom — $79;
  • Super Mario Bros. Wonder — $79;
  • Super Mario Odyssey — $79;
  • Captain Toad: Treasure Tracker — $49;
  • Switch Sports — $49.
Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

Выйдет ли предстоящее изменение за пределы Канады, неясно. Цены на консоли и игры при этом растут по всему миру. В мае Microsoft анонсировала подорожание Xbox Series X и S, а Sony прошлой осенью повысила стоимость PS5 в Японии.

Тем временем флагманские игры Nintendo (и скоро Microsoft) стоят $80, а Switch 2 стала самой дорогой консолью компании ($450). Фанаты ситуацией остались недовольны, однако уже обеспечили новой приставке рекордный запуск.

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Теги: nintendo, nintendo switch
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