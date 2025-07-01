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Запуски ракет NASA и работу астронавтов в открытом космосе начнут показывать на Netflix

В 2023 году начал работать сервис потокового вещания NASA Plus, который позволяет смотреть пуски космических ракет-носителей, тематические документальные фильмы и др. Начиная с лета этого года, прямые трансляции NASA Plus станут доступны на платформе Netflix, и по-прежнему их не будет прерывать реклама.

Источник изображения: NASA

Источник изображения: NASA

Онлайн-трансляции NASA Plus включают в себя не только пуски ракет-носителей, но и «выходы астронавтов в открытый космос, репортажи о полётах и захватывающие виды Земли в прямом эфире с Международной космической станции». Несмотря на то, что для использования Netflix необходима подписка, контент NASA Plus останется бесплатным, т.е. ничего доплачивать не потребуется.

В сообщении сказано, что партнёрство Netflix и NASA направлено на то, чтобы сделать работу аэрокосмического агентства в области науки и исследований «ещё более доступной, что позволит агентству расширить взаимодействие с аудиторией и вдохновлять её в условиях современного медиаландшафта, где Netflix охватывает более чем 700 млн человек».

Новое партнёрство NASA и Netflix не будет эксклюзивным. Контент NASA Plus останется доступным для бесплатного просмотра на веб-сайте агентства. Кроме того, трансляции NASA Plus можно смотреть через приложение NASA, доступное для iOS, Android, Apple TV, Roku и Amazon Fire TV.

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Теги: netflix, nasa plus, космос
netflix, nasa plus, космос
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