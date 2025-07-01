Palit представила видеокарты GeForce RTX 5050 Dual и более компактную RTX 5050 StormX

Компания Palit представила видеокарты GeForce RTX 5050 начального уровня в собственных исполнениях StormX и Dual. Первая оснащена системой охлаждения с одним вентилятором, вторая — с двумя. Версия Dual будет доступна как с дополнительным заводским разгоном, так и без него.

Размеры Palit GeForce RTX 5050 Dual составляют 262,1 × 126,3 × 40,1 мм. Карта занимает два слота расширения. В состав системы охлаждения входят два 95-мм вентилятора. Производитель также отмечает использование композитных тепловых трубок. Карта оснащена RGB-подсветкой и поддерживает кастомизацию: при наличии 3D-принтера для неё можно создать дополнительные накладки на кожух системы охлаждения, сделав её по-настоящему уникальной и при этом сохранив гарантию на ускоритель. Для версии GeForce RTX 5050 Dual OC заявлена Boost-частота графического процессора 2647 МГц.

О модели GeForce RTX 5050 StormX из пресс-релиза Palit известно меньше, а на сайте компании карта пока не появилась. Известно лишь, что в данном исполнении она имеет длину 170 мм, что делает её идеальной для компактных сборок формата Mini-ITX.