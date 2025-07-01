Психологический хоррор Dead Take сотрёт границу между кино и играми — в главных ролях оказались звёзды Baldur’s Gate 3 и Clair Obscur: Expedition 33

Разработчики из британской Surgent Studios (Tales of Kenzera: Zau) при поддержке издателя Pocketpair Publishing поделились новыми деталями Dead Take — недавно анонсированного психологического хоррора о тёмной стороне киноиндустрии.

Напомним, события Dead Take развернутся в шикарном, но уединённом голливудском особняке, где актёр Чейз Лоури пытается отыскать своего друга, Винни Монро, пропавшего после гламурной вечеринки.

Роль Чейза исполнит Нил Ньюбон (Neil Newbon) — Астарион из Baldur’s Gate 3 и Карл Гейзенберг из Resident Evil Village. Образ Винни достался Бену Старру (Ben Starr), известному как Клайв в Final Fantasy XVI и Версо в Clair Obscur: Expedition 33.

Сопровождавший анонс 47-секундный трейлер Dead Take демонстрирует Ньюбона и Старра в новых образах и элементы игрового процесса, а также намекает на развитие сюжета проекта.

Пользователям Dead Take предстоит решать головоломки в стиле квест-комнат и пробиваться к мрачным секретам индустрии развлечений, связывая между собой разрозненные ролики с участием реальных актёров.

По словам основателя Surgent Studios Абубакара Салима (Abubakar Salim), также известного по роли Байека в Assassin’s Creed Origins, Dead Take стирает границы между кино и играми, исследуя тему успеха.

Релиз Dead Take ожидается до конца 2025 года эксклюзивно на ПК (Steam). Судя по информации в сервисе Valve, игра получит перевод на 11 языков, но русского среди них нет.