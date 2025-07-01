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Marshall представила портативную колонку Middleton II с автономностью до 30 часов и LE Audio — она работает даже под водой

Легендарная в мире профессионального звука компания Marshall выпустила обновлённую версию своей популярной портативной колонки Middleton. Middleton II, по утверждению производителя, обеспечивает до 30 часов работы от аккумулятора и воспроизводит более глубокий бас, сохраняя качество звука даже на полной громкости. Колонка поддерживает стандарт LE Audio с продвинутым аудиокодеком LC3. Также предусмотрена поддержка «классических» кодеков AAC и SBC.

Источник изображений: Marshall

Источник изображений: Marshall

Портативная колонка Middleton II получила узнаваемый оригинальный дизайн динамиков Marshall, отсылающий к концертным акустическим системам и гитарным комбоусилителям компании. Кнопки и утопленный джойстик для управления воспроизведением расположены на верхней части устройства. Звук также можно настраивать с помощью фирменного приложения. Встроенный микрофон позволяет использовать колонку для звонков со смартфона в режиме громкой связи.

Благодаря сертификации IP67, колонку, по утверждению производителя, можно использовать даже под проливным дождём, а также погружать в воду на глубину до одного метра на срок до 30 минут — на радость рыбам. Middleton II оснащена ремнём для переноски и может служить внешним аккумулятором для смартфона.

В колонке установлены два 10-ваттных и два 20-ваттных усилителя. Акустическая система оборудована двумя 0,6-дюймовыми твитерами, двумя 3-дюймовыми басовыми динамиками и двумя пассивными излучателями. Диапазон воспроизводимых частот — от 50 Гц до 20 кГц. Благодаря фирменной технологии обработки звука True Stereophonic устройство обеспечивает объёмное звучание.

Используемый в колонке протокол LE Audio основан на Bluetooth LE (Low Energy — «низкое энергопотребление») и обеспечивает передачу аудиоданных с минимальными затратами энергии при сохранении приемлемого качества. Кодек LC3 (Low Complexity Communications Codec — «коммуникационный кодек низкой сложности») пришёл на смену стандартному SBC и, по мнению некоторых экспертов, не только экономит заряд батареи наушников и смартфона, но и обеспечивает лучшее качество звука.

Источник изображения: Bluetooth SIG

Источник изображения: Bluetooth SIG

Кодек разработан Институтом интегральных схем Общества Фраунгофера — создателями формата MP3, который на десятилетия сделал посредственное качество звука нормой для миллионов любителей музыки. Технология направлена в первую очередь на снижение битрейта и экономию энергии, а не на максимальное сохранение качества.

Источник изображения: Bluetooth SIG

Источник изображения: Bluetooth SIG

Акустическая система Middleton II имеет размеры 110 × 230 × 98 мм и весит 1,8 кг. Она уже доступна в фирменных магазинах Marshall в чёрном и бежевом цветах по цене €299, а в других розничных сетях появится с 15 июля.

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Теги: marshall, middleton ii, акустическая система, портативная колонка
marshall, middleton ii, акустическая система, портативная колонка
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