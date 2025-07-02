Доисторическая метроидвания Primal Planet о выживании в мире динозавров и инопланетян получила дату выхода и новый трейлер

Издательство Pretty Soon и финская студия Seethingswarm, за вывеской которой скрывается разработчик-одиночка Альберт ван Зейл (Albert van Zyl), объявили дату выхода своей доисторической метроидвании Primal Planet.

Напомним, Primal Planet была полноценно представлена прошлой зимой в рамках устроенного порталом IGN фестиваля Fan Fest 2024 и ожидалась к релизу на протяжении 2025 года.

Как стало известно, Primal Planet поступит в продажу 28 июля исключительно для ПК (Steam, GOG). Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером, опубликованным на YouTube-канале IGN.

Прикреплённый ниже двухминутный ролик Primal Planet демонстрирует новые биомы, доисторических созданий и несколько эмоциональных моментов из истории одной первобытной семьи.

События Primal Planet развернутся на планете, где до сих пор живут динозавры. Игрокам достанется роль пещерного человека, которому предстоит защитить свою семью от древних хищников, враждебных племён и инопланетян.

Primal Planet расскажет трогательную историю, объединяющую дикую природу и интригующие элементы научной фантастики, а пользователи пройдут путь «от скромного пещерного человека до последней надежды планеты».

Обещают смену дня и ночи, множество динозавров, секретов и испытаний, а также локальный кооператив на двоих (герой и его ручной синозавроптерикс). В Steam доступна демоверсия. Поддержка русского языка не заявлена.