Opera получила бесшовный перевод с 40 языков, включая русский, и другие улучшения

После периода бета-тестирования выпущена финальная версия веб-обозревателя Opera под номером 120. Браузер теперь основан на исходном коде Chromium версии 135. Самое заметное улучшение — новая встроенная функция перевода с поддержкой более 40 языков, включая русский

Разработчики сообщили, что для защиты конфиденциальности новая функция перевода не передаёт никакой информации третьим лицам, а сам перевод обрабатывается с использованием ИИ (в партнёрстве с Lingvanex) на европейских серверах Opera.

Другие изменения в Opera 120 включают улучшенное управление паролями, доработанный режим «Разделённый экран» (Split Screen), улучшения фирменного элемента интерфейса «Острова вкладок» (Tab Islands), новый мини-плеер для видео и другие улучшения.

Opera 120 также получила исправление серьёзной уязвимости нулевого дня CVE-2025-6554 в движке JavaScript V8. Для получения более подробной информации ознакомьтесь с полным списком изменений для Opera версии 120.