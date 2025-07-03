Дуров рассказал про целенаправленную кампанию по дискредитации Telegram

Павел Дуров опубликовал пост, в котором рассказал о нескольких недавних случаях появления новостей, дискредитирующих Telegram. По его словам, это может быть целенаправленная кампания по дискредитации мессенджера, а не ошибки журналистов.

Бизнесмен вспомнил новость об уходе мессенджера из России, которая, как он подчеркнул, сначала появилась в сатирическом издании, но потом стала перепечатываться «вполне серьезными каналами без пометок о юморе». Разработчики мессенджера даже добавили пометку с опровержениями под такими постами в Telegram-каналах.

Также Дуров упомянул «технически безграмотное расследование об IP-адресах Telegram», что якобы подвергало угрозе пользователей. При этом независимое опровержение данного расследования, которое появилось практически сразу,«получило меньшее освещение, чем изначальное недостоверное сообщение».

Рассказал предприниматель и о том, что «ряд СМИ выпустили ложное сообщение о блокировке OSINT-каналов по политическим причинам». OSINT (англ. Open source intelligence — «разведка по открытым источникам) — метод сбора информации из открытых источников и ее анализ, который часто применяется в расследованиях, журналистике, бизнесе. Дуров подчеркнул, что на самом деле несколько таких каналов были на время остановлены автоматическими скриптами из-за публикации личных данных, и вскоре были разблокированы. «Но сообщения в СМИ появлялись даже спустя несколько дней после инцидента — часто без упоминаний о том, что каналы были сразу же разблокированы», — добавил он.

«Telegram более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мы часто становимся предметом медиадавления с разных сторон. Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредатации Telegram. Будьте внимательны!» — предупредил Павел Дуров.