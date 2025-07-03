Зарегистрированная в 2023 году в Люксембурге ракетная компания Aspire Space объявила о переносе операций в Дубай, ОАЭ. Компания была основана Станиславом Руденко, получившим образование в Санкт-Петербурге. Техническим директором Aspire Space стал ветеран космической отрасли СССР Сергей Сопов, ранее возглавлявший космодром «Морской старт». Вместе с командой инженеров, выходцы из ракетно-космических организаций стран бывшего СССР, и ИИ они обещают создать многоразовую ракету, которой могут заинтересоваться в Европе и других странах в качестве альтернативы Falcon 9.

Переезд Aspire Space в Дубай может быть связан с тем, что стратегический партнёр компании — стартап LEAP 71, зарегистрирован в ОАЭ и ведет там свою деятельность. Компания LEAP 71 состоит всего из двух человек — Джозефин Лисснер, аэрокосмического инженера и управляющего директора, а также соучредителя Лина Кайзера. Они занимаются проектированием жидкостных ракетных двигателей. Точнее, компания разработала программный пакет Noyron, который представляет собой нейросеть, обученную для моделирования множества механических систем, но пока заточенную под проектирование ракетных двигателей.

В прошлом году компания сообщила о разработке с нуля искусственным интеллектом обычных и клиновоздушных ракетных жидкостных двигателей, на что у компьютера ушло не более трёх недель для каждого типа. Прототипирование моделей осуществляется подрядчиками из Германии с использованием 3D-печати металлами, а испытания проводились на полигоне в Великобритании. Однако для компании нет возможности проводить испытания в ОАЭ, что является для неё постоянной проблемой.

Совместно Aspire Space и LEAP 71 будут создавать многоразовую ракету. Финансирование проекта поступает из личных средств организаторов Aspire Space. По прогнозам Руденко, весь проект — ракета-носитель, способная выводить на низкую околоземную орбиту 15 тонн, многоразовый космический корабль для коммерческих космических станций, необходимая наземная инфраструктура и первый полёт — обойдётся более чем в $1 млрд. Но это позволит создать ещё одного конкурента SpaceX.

Компания LEAP 71 будет проектировать двигатели первой, второй и третьей ступеней для будущей ракеты, а Aspire Space займётся интеграцией и созданием всей необходимой инфраструктуры. Опыт для этого у главного технолога компании, Сергея Сопова, более чем достаточен.

Компания LEAP 71 планирует провести первые испытания двигателей второй ступени в третьем квартале 2026 года. Ракета Aspire Space должна полететь к 2030 году. Эти амбициозные планы ставят перед компанией важную цель. Однако не мешает вспомнить судьбу основателя компании Firefly Aerospace — украинского предпринимателя Максима Полякова. Как только в его разработке наметился прорыв, власти США заставили его продать компанию и покинуть её. Это наталкивает на размышления о возможных причинах переезда Aspire Space из Европы в ОАЭ.